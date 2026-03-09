Mode adulte de ChatGPT : les conversations coquines ne sont pas encore prêtes

Depuis plusieurs mois, OpenAI travaille pour intégrer un mode Adulte dans ChatGPT. Mais tout n'est pas prêt et les utilisateurs vont devoir encore attendre avant d'avoir des conversations coquines avec le chatbot.

C'est une nouvelle qui avait émoustillé de nombreux internautes. Dans un message publié sur X en octobre 2025, Sam Altman avait annoncé le déploiement d'un mode adulte sur ChatGPT en décembre de la même année. Le PDG d'OpenAI avait alors expliqué que les utilisateurs pourraient avoir des conversations coquines avec l'intelligence artificielle. "En décembre, à mesure que nous déploierons plus largement le contrôle de l'âge et dans le cadre de notre principe 'traiter les utilisateurs adultes comme des adultes', nous autoriserons encore plus de choses, comme l'érotisme pour les adultes vérifiés", avait notamment indiqué l'homme d'affaires. Malheureusement pour les internautes les plus coquins, la fonction n'a pas été déployée et a été reportée à plusieurs reprises.

Mode Adulte de ChatGPT : une sortie encore repoussée

Alors qu'il devait arriver en décembre 2025, puis début 2026, le lancement du mode Adulte de ChatGPT a encore été repoussé. Comme l'a confirmé un porte-parole d'OpenAI à la newsletter Sources, l'entreprise a pris cette décision pour privilégier d'autres chantiers, qu'elle juge prioritaires. En effet, la start-up américaine travaille actuellement sur "l'amélioration de l'intelligence, de la personnalité et de la personnalisation" ainsi que sur "la création d'une expérience plus proactive". Des tâches qui seraient plus importantes pour la majorité des utilisateurs. "Nous continuons de croire au principe selon lequel il faut traiter les adultes comme des adultes, mais il faudra plus de temps pour mettre au point une expérience satisfaisante", a ajouté le porte-parole.

En repoussant une nouvelle fois le déploiement du mode Adulte, OpenAI se laisse le temps de peaufiner d'autres dossiers, mais aussi de travailler sur un véritable casse-tête : la vérification de l'âge des utilisateurs. Car, oui, pour que l'entreprise puisse proposer du contenu érotique sans toucher les plus jeunes, elle doit réussir à trouver un système de vérification d'âge infaillible. C'est pourquoi OpenAI avait annoncé l'arrivée prochaine d'un algorithme qui permet de deviner l'âge des internautes en se basant sur leurs conversations ainsi que sur leurs informations personnelles.

La direction avait également indiqué que le chatbot pourrait même demander une pièce d'identité aux utilisateurs pour s'assurer qu'ils sont bien majeurs. Mais attention, un tel système peut poser des problèmes en termes de sécurité et de respect de la vie privée. Reste à savoir si OpenAI réussira à trouver la bonne formule pour (enfin) lancer officiellement le mode Adulte.