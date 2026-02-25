Google abandonne son appli Météo sur Android : voici ce qui va la remplacer

Surprise ! Google a décidé de mettre fin à son application Météo native les appareils Android, pourtant très appréciée des utilisateurs. À la place, il faudra désormais se contenter de simples résultats de recherche.

L'application Météo intégrée "nativement" – c'est-à-dire en standard – dans les appareils Android fait, pour ainsi dire, partie des meubles. Que ce soit le matin, dès le réveil, ou tard le soir, juste avant de se coucher, vous l'utilisez très certainement. Comment s'habiller aujourd'hui ? Va-t-il faire froid demain ? Va-t-il pleuvoir le week-end prochain ? Autant d'interrogations dont la réponse se trouve à portée de pouce.

Cette appli n'est pas, à proprement parler, une application native autonome, mais une interface intégrée à l'application Google elle-même, accessible via une icône représentant un soleil et un nuage, et souvent présente sur l'écran d'accueil de l'appareil via un raccourci ou un widget. Cette interface affiche un flux unique en plein écran, avec la température actuelle, les prévisions de la journée et le ressenti, le tout surmonté d'une barre de recherche pour basculer entre ses villes favorites et sur un fond coloré. Un carrousel avec les prévisions heure par heure, un tableau sur dix jours et des cartes détaillées pour le vent, l'humidité, l'indice UV ou encore la pression atmosphérique complètent l'ensemble.

N'ayant pas besoin d'être installée via le Play Store, cette application s'est rapidement imposée comme la solution météo par défaut sur de nombreux smartphones Android. Mais elle vit ses derniers instants, Google ayant décidé de la remplacer par une page météo intégrée à ses résultats de recherche.

© 9to5google

Météo sur Android : le vent tourne pour l'application de Google

Le changement se fait très discrètement, afin de ne pas attirer l'attention. Comme le rapporte 9to5google, de nombreux utilisateurs voient apparaître un message leur indiquant que "la page météo a déménagé". Et effectivement, le raccourci ne lance plus une application dédiée, mais redirige l'utilisateur vers une page de résultats de recherche Google pour la requête "météo".

Alors certes, on y retrouve les mêmes informations, comme la température actuelle, les prévisions détaillées sur plusieurs jours, la puissance du vent ou encore l'indice UV, ainsi que certains éléments visuels familiers, comme la petite mascotte Froggy. Mais cette page est désormais construite sur le moteur de recherche lui-même et affiche donc les informations sur la météo comme pour une recherche classique. Il suffit de faire défiler un peu l'écran pour tomber sur une ribambelle de liens Web bleus, au lieu de trouver les graphiques météo habituels. Certes, Google a remanié un peu l'interface et a ajouté quelques nouveautés pour rendre la transition plus indolore, mais la différence se fait sentir.

© 9to5google

La transition se fait progressivement et devrait s'étaler sur plusieurs mois. Cette décision ô combien funeste vient de la volonté de Google de centraliser ses services afin de simplifier sa maintenance technique et de faire la part belle à son moteur de recherche et à, pourquoi pas, Gemini. Les utilisateurs d'appareils Pixel ne sont toutefois pas concernés par ce changement, puisque ces derniers accueillent déjà une application dédiée, baptisée Pixel Weather, fort sympathique au demeurant.