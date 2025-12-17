Vous pouvez vous prendre en photo avec le loup mal-aimé d'Intermarché dans les Photomaton

Pour profiter pleinement du succès de sa publicité de Noël, Intermarché a noué un partenariat avec les cabines Photomaton. Grâce à l'IA, on pourra désormais s'y prendre en photo avec le fameux loup "mal-aimé".

On le sait, quand une entreprise tient un bon filon, elle l'exploite jusqu'au bout ! C'est le cas d'Intermarché qui, face au succès inattendu de sa publicité du Loup "mal-aimé", multiplie les opérations commerciales dérivées. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, cette vidéo de deux minutes relate les aventures d'un loup solitaire qui apprend à cuisiner des légumes afin de devenir ami avec les autres animaux de la forêt, le tout avec la chanson Le Mal-Aimé de Claude François en fond sonore. Une vidéo made in France qui est rapidement devenue virale, y compris dans le reste du monde – elle cumule déjà plus d'un milliard de vues !

Intermarché a d'ores et déjà indiqué qu'il allait commercialiser des peluches du fameux loup solitaire made in France en 2026. Mais le distributeur ne compte pas s'arrêter là, ce serait trop dommage ! Comme l'a dévoilé Olivier Dauvers, la grande enseigne a passé un accord avec Photomaton, afin que ses clients puissent prendre des photos avec le célèbre loup grâce à l'IA.

© Me Group/Les Mousquetaires via Olivier Dauvers

Loup "mal-aimé" d'Intermarché : des photos créées par IA

Dès le jeudi 18 décembre, les cabines de ME Group, propriétaire de la marque Photomaton, offriront, pour trois euros, la possibilité de se faire photographier avec le loup dans près de 1 000 cabines des magasins Intermarché. Grâce à l'intelligence artificielle, le visage du client sera intégré aux côtés du personnage, vêtu d'un pull de Noël, en lui faisant ou non un câlin. Il sera même possible de bénéficier d'une animation dédiée et de plusieurs décors au choix.

Soulignons tout de même que le loup ressemble moyennant à celui de la publicité. Le groupe n'a pas dévoilé pas le modèle de langage (LLM) utilisé pour la génération de ces images. C'est tout de même un peu paradoxal, étant donné qu'Illogic Studios et Intermarché avaient fait de l'absence d'IA un argument de poids dans la promotion de cette publicité. Pas sûr que le studio d'animation soit ravi de cette utilisation dérivée de son œuvre…