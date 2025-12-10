iFixit lance FixBot, un chatbot gratuit pour vous aider à réparer vos appareils

iFixit déploie FixBot, un tout nouvel assistant de réparation assisté par IA. Disponible dans l'application mobile iFixit, ce chatbot vise à aider les utilisateurs à poser un diagnostic en les guidant pas à pas vers une solution. Une excellente initiative !

La (sur)consommation d'appareils électronique a un énorme impact sur l'environnement. En effet, leur production est la phase la plus polluante de leur existence, à cause de l'extraction des matières premières. Par conséquent, plus un équipement va être utilisé longtemps, plus son impact environnemental sera faible. Pour encourager les utilisateurs à préserver leurs appareils, iFixit, le spécialiste de la réparation par soi-même depuis 2003 – rappelons qu'il ne se limite pas aux produits électroniques, mais couvre aussi une multitude de réparations du quotidien, allant des appareils électroménagers aux voitures et utilitaires –, propose désormais un assistant IA spécialisé en la matière et capable d'aider tous ceux qui souhaitent réparer eux-mêmes leurs équipements, même sans compétences techniques poussées.

Baptisé FixBot et disponible depuis l'application mobile – iFixit ressort d'ailleurs une appli iOS pour l'occasion, dix ans après qu'Apple l'ait retirée –, il va ainsi les aider à comprendre ce qui ne va pas et les guider pas à pas vers une solution. De quoi faire gagner du temps, puisqu'il n'y a plus besoin de rechercher un manuel de réparation par soi-même !

FixBot : une IA pour vous guider pas à pas dans vos réparations

FixBot se démarque par sa simplicité d'usage, puisqu'il propose une interface et un fonctionnement comparable à ceux des chatbots populaires, comme ChatGPT ou Gemini, à la différence qu'il est spécialisé dans la réparation. L'utilisateur n'a qu'à décrire son problème, à l'écrit ou à l'oral – le mode vocal est très pratique lorsque l'on a les mains occupées à réaliser les manipulations –, et peut même envoyer une photo de l'appareil concerné. L'IA analyse alors les différents éléments, identifie l'appareil dont il est question, puis aide à établir un diagnostic précis avant d'indiquer toutes les étapes de la réparation.

Pour répondre aux différentes demandes, elle puise ses explications dans les 125 000 tutoriels d'iFixit, dans son forum de questions-réponses et dans sa base de manuels PDF. De plus, elle combine plusieurs modèles d'IA (langage, voix, vision) avec un moteur de recherche interne censé aller dénicher la meilleure réponse dans la bibliothèque iFixit.

© iFixit

En plus de l'IA, l'application réunit l'ensemble de la bibliothèque de guides iFixit dans un format optimisé pour mobile, ce qui simplifie l'accès aux tutoriels et aux listes de pièces détachées. Elle offre également un suivi de la santé de la batterie des smartphones, avec des graphiques de dégradation, ce qui peut alerter l'utilisateur quand la durée de vie de la batterie baisse – un outil utile pour anticiper un remplacement avant que la panne ne survienne. La fonction est pour l'instant en bêta, mais iFixit promet un niveau de détail supérieur à ce qui est proposé aujourd'hui. Enfin, lorsque le moment sera venu de changer la batterie, l'application permettra de commander directement les pièces et les outils nécessaires.

iFixit reste toutefois transparent sur les limites de son outil. FixBot reste une IA, donc faillible, et peut souffrir d'hallucinations. Le chatbot est disponible gratuitement dès à présent pour tous les utilisateurs. L'entreprise indique toutefois qu'un modèle d'abonnement devrait voir le jour à l'avenir, permettant d'accéder à des fonctions supplémentaires – notamment le téléchargement de documents ou de captures d'écran, pour les cas de réparation plus complexes.