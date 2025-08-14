Vous pourrez bientôt apprendre de nouvelles langues avec Google Traduction 

Google Traduction va bientôt accueillir une nouvelle fonction, baptisée Practice, permettant d'apprendre de nouvelles langues par le biais de leçons personnalisées. Un futur concurrent à la célèbre application Duolingo ?

En ligne depuis pas moins de dix-huit ans déjà, Google Traduction a su conquérir le cœur des utilisateurs. Grâce à sa technique de deep learning ("apprentissage profond" en français), qui lui permet d'imiter le fonctionnement du cerveau humain grâce à un réseau de neurones artificiels et donc d'apprendre de ses erreurs, l'application est devenue bien plus qu'un simple dictionnaire de traduction. Ainsi, elle peut aujourd'hui reconnaître l'écriture manuscrite, lire en quelques secondes de longs textes d'actualités publiés sur le Web dans la langue de notre choix et joue même les interprètes pour faciliter les échanges verbaux, le tout gratuitement !

Mais l'ambition de Google est insatiable ! Selon Android Authority, Google Traduction serait en train de préparer l'arrivée d'une nouvelle fonction, baptisée Practice ("Entraînement" en français), pour apprendre s'entraîner à la langue de son choix, que nos confrères sont parvenus à activer en version bêta. L'entreprise risque de marcher sur les plates-bandes de Duolingo !

© Android Authority

Google Traduction Practice : un futur concurrent à Duolingo ?

Intégrée directement à l'application de Google, la fonction Practice permet d'apprendre une nouvelle langue. L'interface peut s'afficher en anglais, français, espagnol et portugais, mais il n'est possible de s'entraîner qu'en français ou en espagnol pour le moment. Une fois la langue choisie, il faut renseigner son niveau de maîtrise (débutant, basique, intermédiaire ou avancé). Il ne reste plus qu'à s'exercer avec des leçons personnalisées et différents scénarios, portant sur la nourriture et les boissons, les salutations et les présentations ou encore la demande d'itinéraire.

Ces scénarios sont ensuite divisés en sous-thèmes. Par exemple, celui de "demander son chemin" comprend des sous-thèmes "se perdre près de l'hôtel", "trouver un restaurant précis" et "localiser la gare". Si rien ne convient, il est toujours possible de créer son propre scénario, en appuyant sur "Créer votre propre scénario d'entraînement". Il suffit ensuite de saisir une invite textuelle pour décrire son scénario personnalisé, même si Google Traduction propose des suggestions telles que "Demander un plat végétarien" et "Passage à l'immigration".

© Android Authority

Une fois que c'est fait, l'application interroge l'utilisateur par session. Il y a de tout : compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale… La fonction Practice se charge d'enregistrer les objectifs et les mots appris, et propose des activités quotidiennes afin d'inciter l'utilisateur à revenir et à pratiquer – un peu comme ce que fait Duolingo. Enfin, nos confrères ont trouvé la mention d'une période d'essai avec un accès illimité et anticipé. Il est donc tout à fait possible que Google rende cette fonction payante.