Avec Duolingo, vous pouvez maintenant apprendre le japonais et le coréen

Duolingo, la populaire application d'apprentissage de langues, connait sa mise à jour la plus importante de son histoire. Les utilisateurs du monde entier vont pouvoir profiter de 148 nouveaux cours et de nouvelles langues.

Le japonais et le coréen sont des langues particulièrement populaires auprès des francophones, grâce à l’expansion des jeux vidéo, des k-drama, de la k-pop, des animés ou encore des mangas dans notre société. Pour apprendre une nouvelle langue, beaucoup se tournent vers Duolingo, séduits par son interface gamifiée, sa mascotte, ses personnages attachants et son système de récompenses. L'application a ainsi permis à des milliers d'utilisateurs dans le monde de s'initier à de nouvelles langues.

Malheureusement, jusqu'ici, ceux qui voulaient apprendre le japonais ou le coréen et pensaient à utiliser l'application pour cela étaient rapidement déçus de découvrir qu'elles n'étaient pas prises en charge par Duolingo pour les francophones, mais uniquement pour les anglophones. Pour ceux qui sont plus à l'aise pour apprendre à partir de leur langue maternelle, le français donc, il fallait se tourner vers d'autres applications. Mais la plateforme remédie aujourd'hui à ce problème en annonçant le lancement de 148 nouveaux cours de langue, ce qui lui permet de doubler son offre actuelle. Elle permet désormais aux francophones d'apprendre trois nouvelles langues : le japonais, le coréen et le mandarin.

Duolingo : 148 nouveaux cours ajoutés à l'application

"Grâce à cette mise à jour, les sept langues les plus populaires sur Duolingo (hors anglais), à savoir l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen et le mandarin, sont désormais disponibles dans les 28 langues d'interface prises en charge par la plateforme, offrant de nouvelles possibilités d'apprentissage à plus d'un milliard d'utilisateurs potentiels dans le monde", se réjouit l'entreprise dans un communiqué.

© Duolingo

Les Européens ainsi que les hispanophones et les lusophones d'Amérique latine peuvent donc désormais apprendre le japonais, le coréen et le mandarin, tandis que les personnes originaires d'Asie – parlant donc le japonais, le coréen, le mandarin, le vietnamien, l'indonésien, le thaï, le tagalog, l'hindi, le bengali, le télougou et le tamoul – peuvent désormais apprendre les sept langues les plus populaires de la plateforme – elles étaient jusqu'ici limitées à l'anglais.

Attention, ce n'est pas avec Duolingo que les utilisateurs vont devenir bilingues, ces nouveaux cours se destinent principalement aux débutants. On retrouve les fonctions habituelles, comme les Histoires pour la compréhension écrite et la DuoRadio – une courte émission de radio de type podcast mettant en vedette l'un des personnages Duolingo préférés en tant qu'animateur – pour la compréhension orale. Plus tard dans l'année, d'autres contenus seront ajoutés.

"Il nous a fallu environ 12 ans pour développer nos 100 premiers cours et cette fois, en à peu près un an, nous avons réussi à créer et lancer près de 150 nouveaux cours", se félicite Luis von Ahn, PDG et cofondateur de Duolingo. Cet exploit a été possible grâce à l'utilisation de l'IA générative. D'ailleurs, l'entreprise mise beaucoup dessus, puisqu'elle a lancé les appels vidéo boostés à l'IA pour que ses utilisateurs puissent pratiquer leurs compétences à l'oral. Mais elle a aussi annoncé que l'intelligence artificielle allait remplacer certains de ses prestataires afin de gagner du temps et de l'argent. Une nouvelle qui a été accueillie de façon très mitigée...