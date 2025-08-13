L'application France Identité s'offre un centre de notifications

France Identité se dote d'une fonction simple mais pratique qui lui faisait défaut, à savoir un centre de notifications. Rien de révolutionnaire, mais un petit truc en plus toujours bienvenu.

L'application mobile France Identité, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, devient progressivement un outil numérique incontournable. Conçue par le Gouvernement dans le cadre de la transformation numérique de l'État et rattachée au SGIN (Service de garantie de l'identité numérique), elle offre la possibilité de conserver sa carte d'identité, sa carte Vitale, son permis de conduire et, depuis peu, sa carte grise directement sur son smartphone.

Cette dématérialisation simplifie l'authentification sur plus de 1 400 services en ligne via FranceConnect. Elle permet ainsi de prouver son identité sans exposer de données personnelles, tout en gardant ses documents essentiels toujours à portée de main (voir notre article). L'application continue de s'améliorer petit à petit et accueille cette fois une fonction basique, mais bienvenue : un centre de notifications. Voilà qui devrait lui permettre de s'étoffer un peu !

© France Identité

France Identité : une interface minimaliste qui s'enrichit

Cette nouveauté, repérée par iGeneration, est déployée directement dans les versions iOS et Android de l'application, sans passer par une phase bêta, comme c'est parfois le cas avec France Identité. Cette section prend la forme d'une icône en forme de cloche, située en haut à droite de l'écran, et permet de regrouper dans une section dédiée toutes les alertes envoyées au sein de la plateforme. Par exemple, l'application y affichera un message pour renouveler la connexion.

En effet, si France Identité permet de se connecter à un site par le biais de FranceConnect sans avoir à sortir sa carte d'identité – en utilisant à la place Face ID par exemple –, cette connexion finit généralement par expirer au bout d'un certain temps. L'alerte sera alors là pour le signaler à l'utilisateur, qui n'aura plus qu'à appuyer sur "Renouveler ma connexion" et suivre à nouveau la procédure. Reste maintenant à savoir quelles sont les autres types de notifications que France Identité pourra signaler.