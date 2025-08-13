Pas fan de GPT-5 ? Voici comment réactiver l'ancien ChatGPT

Face au mécontentement suscité par le déploiement de GPT-5, OpenAI a été obligé de rétablir la possibilité d'utiliser GPT-4o, le précédent ChatGPT. Vous pouvez maintenant le réactiver… à une condition.

Décidément, GPT-5, la toute nouvelle version du modèle de langage (LLM) qui anime ChatGPT, est loin de faire l'unanimité ! Alors qu'il est censé être plus intelligent, plus rapide, plus précis et plus fiable, il remplace tous les autres LLM, à savoir GPT‑4o, OpenAI o3, OpenAI o4-mini, GPT‑4.1 et GPT‑4.5, pour aboutir à un système unique, plus simple et plus performant. Au final, c'est l'IA qui décide quel modèle de langage est le plus pertinent à utiliser. Sauf que le nouveau chatbot déçoit énormément. De nombreux utilisateurs fustigent la baisse de qualité dans les réponses données, tandis que d'autres critiquent sa personnalité trop froide et peu créative (voir notre article). À tel point que, face à la grogne populaire, OpenAI a été obligé de rétablir GPT-4o, l'ancien ChatGPT que tout le monde adore. Voici comment le réactiver.

ChatGPT-4o : un retour en arrière réservé aux abonnés payants

Malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité de réutiliser l'ancien ChatGPT. En effet, seuls les abonnés à ChatGPT Plus ou à un plan plus avancé ont ce privilège. Si c'est votre cas, vous devez obligatoirement passer par la version Web de l'IA – il n'est pas possible de faire le changement de modèle de langage sur smartphone, mais la modification s'applique à tous les appareils par la suite.

Une fois que vous êtes connecté à ChatGPT, cliquez sur votre nom, en bas à gauche de l'interface, pour ouvrir un menu déroulant. Cliquez sur "Paramètres", allez ensuite dans la section "Général" et cliquez sur la coche "Afficher les anciens modèles". Une fois que c'est fait, commencez une nouvelle conversation avec l'IA et cliquez, en haut à gauche de l'écran, sur le menu "ChatGPT-5", ce qui aura pour effet d'ouvrir le sélecteur de modèles. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Legacy Models", puis GPT-4o. Notons que, du côté de GPT-5, la dernière mise à jour permet désormais de choisir entre les modes "Auto", "Rapide" et "Réflexion".

Nous ne savons pas encore si GPT-4o sera disponible indéfiniment, ou s'il s'agit d'une solution temporaire en attendant que les derniers ajustements soient effectués sur GPT-5. En effet, Sam Altman a indiqué avoir l'intention de garder un œil sur "les usages, afin de voir pendant combien de temps nous devrons garder la possibilité d'utiliser les anciens modèles". Il a toutefois promis que, si OpenAI devait supprimer un jour GPT-4o, elle le ferait avec un "préavis suffisant".