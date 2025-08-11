ChatGPT-5 déçoit, OpenAI est obligé de faire revenir GPT-4o

Alors que ChatGPT-5 est disponible depuis le 6 août, OpenAI a été obligé de rétablir la possibilité d'utiliser GPT-4o face à la grogne des utilisateurs, peu contents d'être privés de leur IA préférée. Mais il faudra passer à la caisse...

La semaine dernière, OpenAI a enfin dévoilé GPT-5, la toute nouvelle version de son modèle de langage (LLM) qui anime ChatGPT. Censé être plus intelligent, plus rapide, plus précis et plus fiable, il comporte de nombreuses améliorations, dont un raisonnement plus poussé (voir notre article). C'est pourquoi il remplace désormais tous les autres LLM, à savoir GPT‑4o, OpenAI o3, OpenAI o4-mini, GPT‑4.1 et GPT‑4.5, pour aboutir à un système unique, plus simple et plus performant. C'est désormais le chatbot qui choisit automatiquement le mode le plus approprié pour répondre à la question ou la demande, et non plus l'utilisateur. Mais OpenAI a oublié de prendre en compte un paramètre : la personnalité de l'IA et l'attachement que lui vouent les internautes.

GPT-5 : un modèle de langage qui déçoit

Peu après le déploiement de GPT-5, de nombreux utilisateurs n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement sur Reddit et les réseaux sociaux. Une partie d'entre eux était fortement déçue de la qualité des réponses générées, n'hésitant pas à les qualifier de "désastreuses" ou de "régression". Mais le principal reproche portait avant tout sur la personnalité de l'IA, jugée moins créative et humaine que ses prédécesseurs. De nombreux internautes expliquent ainsi s'être attachés à l'ancien chatbot, GPT-4o. "Pour moi, ce modèle ne se résumait pas à de simples 'meilleures performances' ou à des 'réponses plus gentilles'. Il avait une voix, un rythme et une étincelle que je n'ai trouvés dans aucun autre modèle", se plaint un utilisateur. De nombreux témoignages parlent même d'un "ami" ou d'un "compagnon" qu'ils auraient eu l'impression de perdre.

Un attachement affectif qu'OpenAI n'avait pas du tout anticipé. Sam Altman assure sur X que "GPT-5 semblera plus intelligent à partir d'aujourd'hui", étant donné que "le sélecteur automatique est tombé en panne et a été hors service pendant une bonne partie de la journée, ce qui a donné l'impression de GPT-5 était beaucoup moins performant". "Par ailleurs, nous apportons quelques modifications au fonctionnement de la limite de décision, ce qui devrait vous permettre d'obtenir plus souvent le bon modèle", a-t-il indiqué. "Nous avons certainement sous-estimé l'importance que les gens accordent à certains aspects du GPT-4o, même si le GPT-5 est plus performant à bien des égards", reconnait néanmoins l'entreprise. Aussi, elle a décidé de redonner aux utilisateurs la possibilité de choisir entre GPT-5 et GPT-4o... mais pas pour tous.

GPT-4o : comment réactiver l'ancien modèle de langage ?

En effet, seuls les abonnés à ChatGPT Plus et Pro ont ce privilège. De plus, le PDG d'OpenAI a indiqué avoir l'intention de garder un œil sur "les usages, afin de voir pendant combien de temps nous devrons garder la possibilité d'utiliser les anciens modèles". L'accès à GPT-4o risque donc d'être temporaire. Notons que l'entreprise a également été critiquée pour les limites imposées aux abonnés à ChatGPT Plus sur l'utilisation du modèle de raisonnement GPT-5 Thinking. Alors qu'ils étaient initialement limités à 200 messages par semaine pour ce modèle, ils sont désormais passés à 3 000.

Pour réactiver GPT-4o, les abonnés payants doivent passer par la version Web de ChatGPT – ce n'est pas possible de le faire sur smartphone, mais la modification s'applique après à tous les appareils. Ils doivent commencer par se rendre dans les paramètres, accessibles en bas à gauche de l'écran en cliquant sur leur nom. Il faut ensuite cocher "Afficher les anciens modèles", ce qui fait apparaître une nouvelle section dans le menu de sélection des modèles dans la conversation avec ChatGPT, baptisée "Legacy Models". Pour l'instant, le menu déroulant ne donne accès qu'à GPT-4o, qu'il faut alors sélectionner. Au revoir GPT-5 !