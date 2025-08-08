Pass BnF Lecture/Culture : littérature, musique et presse pour presque rien

Le pass BnF Lecture/Culture donne accès à une offre littéraire et culturelle très riche, mais aussi à des milliers de journaux, de magazines et de morceaux de musique pour seulement 24 euros par an. Voici comment en profiter.

"Le savoir sous toutes ses formes, dans toutes les disciplines, sur place et à distance", promet la Bibliothèque nationale de France sur son site. Pour mettre ce crédo en application, elle propose un abonnement que peu de gens connaissent, et qui est pourtant incroyable : le pass BnF Lecture/Culture. Accessible à tous, il donne accès en illimité à la BNF, bien entendu, mais aussi à une grande partie de la presse française en ligne, à un vaste catalogue musical et bien plus pour seulement 24 euros par an – cela revient à 2 euros par mois. Autant dire que c'est vraiment une offre en or, surtout que les abonnements en ligne payants ont tendance à se multiplier !

Pass BnF Lecture/Culture : à quoi donne-t-il accès ?

Le pass BnF Lecture/Culture permet d'entrer dans plusieurs sites de la BnF, comme celui de François ,Mitterrand, la salle Richelieu ou la Bibliothèque de l'Arsenal, mais aussi d'accéder au musée de la BnF dans lequel sont exposées certaines archives et pièces rares issues des collections de la Bibliothèque ou encore aux expositions temporaires, festivals, conférences et concerts proposés. En prime, le pass octroie des réductions et prix avantageux aux évènements organisés par l'Institut du Monde arabe, le Palais de la porte dorée, l'Opéra-comique et d'autres partenaires, ainsi que des tarifs privilégiés sur les visites guidées et ateliers.

Mais le pass n'est pas uniquement intéressant pour les personnes habitant en région parisienne et pouvant se rendre sur place. En effet, il inclut une partie numérique, dites "à distance". L'abonnement permet notamment d'emprunter en simultané 4 livres au format e-book parmi un fonds riche de plus de 13 000 titres – grands classiques, théâtre, poésie mais aussi livres d'histoire, de philosophie, d'économie, ainsi qu'une sélection d'ouvrages contemporains, régulièrement enrichie de nouveautés –, mais aussi d'accéder aux "ressources numériques" suivantes :

Généralis : plus de 200 revues et magazines dépouillées ; des dossiers à télécharger sur des grands sujets de société ;

: plus de 200 revues et magazines dépouillées ; des dossiers à télécharger sur des grands sujets de société ; Europresse : plus de 10 000 titres d'information française et étrangère. Vous y trouverez des grands titres nationaux (Le Monde depuis 2001, Le Figaro, L'Est républicain, etc.) et internationaux (The Economist, Vanity Fair, The Washington Post, The Guardian, etc.), et des magazines spécialisés (Télérama, Science et Avenir, etc.) ;

: plus de 10 000 titres d'information française et étrangère. Vous y trouverez des grands titres nationaux (Le Monde depuis 2001, Le Figaro, L'Est républicain, etc.) et internationaux (The Economist, Vanity Fair, The Washington Post, The Guardian, etc.), et des magazines spécialisés (Télérama, Science et Avenir, etc.) ; Médiapart et Arrêt sur image : deux médias indépendants réputés pour la qualité de leurs enquêtes ;

: deux médias indépendants réputés pour la qualité de leurs enquêtes ; PressReader : près de 3500 titres internationaux dans plus de 60 langues – attention, cela nécessite un premier passage dans les murs de la BnF pour l'activer ;

MusicMe : plus de 10 millions de titres à écouter., en partenariat avec les trois majors de l'industrie musicale (Universal music, Sony BMG et Warner music) et plus de 800 labels indépendants.

Pass BnF Lecture/Culture : qui peut en profiter ?

Le pass BnF Lecture/Culture est accessible à tous à partir de 14 ans et sans limite d'âge. Les adolescents ayant entre 14 et 16 ans peuvent en profiter gratuitement lorsqu'il s'agit de leur première inscription puis, à partir de la seconde inscription et jusqu'à leur 26 ans, il nécessite de débourser 15 € par an. Après 26 ans, son prix augmente légèrement pour atteindre 24 € par an, excepté pour les personnes justifiant d'un statut étudiant ayant moins de 35 ans qui bénéficient alors du prix réduit à 15 €. Les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi, les allocataires sociaux, les demandeurs d'asile et les réfugiés y ont aussi accès gratuitement.

► Rendez vous sur https://inscriptionbilletterie.bnf.fr et cliquez sur Pass Lecture/Culture, tout à gauche.

► Choisissez le Pass Lecture/Culture illimité et cliquez sur le bouton blanc Choisir.

► Une fenêtre pop-up apparait. Cliquez sur le bouton violet Voir mon panier.

► Une nouvelle page s'ouvre. Si jamais vous pouvez bénéficier d'une réduction tarifaire, cliquez sur le menu déroulant Catégorie tarifaire et sélectionnez celle qui convient à votre situation. Ensuite, cliquez sur le bouton violet Valider mon panier.

► Suivez le parcours de paiement et de création de compte, en vous munissant d'une photo d'identité et d'une copie PDF ou JPEG de votre passeport ou CNI.

► La validation du compte est manuelle et peut prendre 1 à 2 jours ouvrés. Vous recevrez alors une confirmation par mail.

► Une fois connecté à votre compte, retournez à la validation du paiement, en cliquant sur l'icône du petit panier, tout en haut à droite de l'écran. Après avoir cliqué sur le bouton Valider mon panier, comme précédemment mentionner, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cochez la case de Conditions générales de vente, et cliquez sur le bouton violet Payer 24,00€.

► Une fenêtre pop-up surgit. Cliquez sur le bouton violet Confirmer.

► Vous êtes redirigé vers la page de paiement. Renseignez vos coordonnées bancaires et cliquez sur le bouton vert Valider.

► Vous allez recevoir un mail confirmant votre abonnement (ou réabonnement). Et voilà !

Maintenant que vous avez souscrit à votre abonnement, il est temps d'accéder à la presse en ligne auquel il donne droit. Voici comment faire car, fonction publique oblige, on a vite fait de s'emmêler les pinceaux avec les différentes plateformes et manipulations. Un tutoriel n'est vraiment pas de trop !

Pressreader

► Rendez-vous esur le site Internet de Pressreader à l'adresse suivante : https://www-pressreader-com.bnf.idm.oclc.org/fr/. Vous pouvez également télécharger l'application mobile.

► Créez votre compte personnel et connectez-vous. Notez que cette étape n'est pas obligatoire, mais permet de personnaliser votre session.

►Allez ensuite vous connecter à votre compte BNF (le même que celui avec lequel vous avez acheté le pass) à cette adresse : https://espacepersonnel.bnf.fr/

► Rendez-vous ensuite dans la base de données de la BNF, à cette adresse : https://bdl.bnf.fr/bases-de-donnees-par-titre

► Cliquez sur l'entrée P, descendez jusqu'à Pressreader et cliquez dessus.

► Vous êtes redirigé vers le site de Pressreader. Normalement, une fenêtre pop-up vous indique que vous êtes connectée via la BNF. Cliquez sur Start reading now pour commencer votre navigation. Bonne lecture !

Mediapart

► Commencez par vous connecter à votre compte BNF (le même que celui avec lequel vous avez acheté le pass) à cette adresse : https://espacepersonnel.bnf.fr/

► Rendez-vous ensuite dans la base de données de la BNF, à cette adresse : https://bdl.bnf.fr/bases-de-donnees-par-titre

► Cliquez sur l'entrée M, descendez jusqu'à Mediapart et cliquez dessus.

► Vous êtes redirigé vers le site Internet du média. En haut à droite, vous êtes normalement identifié comme Bibliothèque Nationale de France, ce qui vous donne accès au contenu de l'ensemble du site. Et le tour est joué !

Arrêt sur image

► Commencez par vous connecter à votre compte BNF (le même que celui avec lequel vous avez acheté le pass) à cette adresse : https://espacepersonnel.bnf.fr/

► Rendez-vous ensuite dans la base de données de la BNF, à cette adresse : https://bdl.bnf.fr/bases-de-donnees-par-titre

► Cliquez sur l'entrée A, descendez jusqu'à Arrêt sur image et cliquez dessus.

► Vous êtes redirigé vers le site Internet du média. En haut à droite, vous êtes normalement identifié comme Accès collectif. Bonne navigation !

Europress

► Commencez par vous connecter à votre compte BNF (le même que celui avec lequel vous avez acheté le pass) à cette adresse : https://espacepersonnel.bnf.fr/

► Rendez-vous ensuite dans la base de données de la BNF, à cette adresse : https://bdl.bnf.fr/bases-de-donnees-par-titre

► Cliquez sur l'entrée E, descendez jusqu'à Europress et cliquez dessus.

► Vous êtes redirigé vers la plateforme. Il ne vous reste plus qu'à entrer le nom du média qui vous intéresse !

Généralis

► Commencez par vous connecter à votre compte BNF (le même que celui avec lequel vous avez acheté le pass) à cette adresse : https://espacepersonnel.bnf.fr/

► Rendez-vous ensuite dans la base de données de la BNF, à cette adresse : https://bdl.bnf.fr/bases-de-donnees-par-titre

► Cliquez sur l'entrée G, descendez jusqu'à Généralis et cliquez dessus.

► Vous êtes redirigé vers la plateforme. Et voilà !