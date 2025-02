Adieu Fruitz : l'appli de rencontres fruitée va tirer sa révérence

Le groupe Bumble a décidé d'abandonner l'application de rencontres française Fruitz au cours de l'année. Une véritable déception, la plateforme proposant un concept clair et ludique avec ses fruits.

C'est avec un goût amer que Fruitz, l'application de rencontres française très appréciée dans l'Hexagone, ferme ses portes (ou, plutôt, ses serveurs). Le géant américain du dating Bumble, qui a racheté l'appli en février 2022 pour la modique somme de 75 millions de dollars, a annoncé sa fermeture le 18 février, à l'occasion de la publication de ses résultats de l'année 2024. Une décision pour le moins inattendue, d'autant plus que Fruitz a lancé il y a peu la fonction Freez, un système de stories similaire à Instagram. Voilà qui devrait attrister tous les couples qui ont trouvé l'amour grâce à la plateforme !

© Bumble

Fin de Fruitz : une décision pour le moins étonnante

Fruitz est particulièrement populaire en France, où l'application s'est démarquée de façon ludique et transparente avec ses "fruits". Le principe est très simple : au moment de son inscription, l'utilisateur choisit un fruit (cerise, pêche, pastèque, raisin) en fonction du type de rencontres qu'il souhaite faire (pour trouver l'amour, pour prendre un verre sans prise de tête, pour trouver un partenaire sexuel régulier ou uniquement pour un coup d'un soir) . L'objectif est de clarifier les intentions des utilisateurs dès le départ. Fruitz est également connu pour ses questions "brise-glace" avec lesquelles, lors d'un match, les deux utilisateurs pouvaient répondre à une question afin de lancer une conversation.

Bref, Fruitz a rencontré un vrai succès ! En 2023, elle était même la troisième application de rencontres la plus populaire en France, après Tinder et Badoo. Sa fermeture est donc d'autant plus un choc. Bumble, qui connaît des difficultés financières, justifie cette décision par sa volonté de revoir ses "priorités stratégiques", en se concentrant sur Bumble et Badoo, ses deux applications phares. L'entreprise compte se démarquer en misant sur les mesures de sécurité des utilisateurs pour concurrencer Match Group (Tinder, Hinge, Meetic), son grand concurrent. Elle fermera en même temps que Fruitz l'application Official, destinée aux couples, "au cours du premier semestre 2025", sans plus de détails. En espérant que cette décision portera ses fruits...