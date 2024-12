Cette appli gratuite fait mieux que les services officiels - les ados en raffolent

Les élèves se sont pris de passion pour cette application mobile gratuite de gestion de la vie scolaire. Avec son interface moderne, ses fonctions ludiques et, surtout, sa praticité, elle est bien plus appréciée que Pronote.

Ère numérique oblige, l'Education nationale a mis à disposition des élèves un logiciel de gestion de vie scolaire, le terrible Pronote. Les élèves peuvent y voir leurs devoirs à faire pour les prochains jours, leurs notes, menu, retards, punitions, absences et leur emploi du temps. Connue pour sa complexité, la plateforme n'a jamais été très populaire auprès des élèves comme des professeurs, notamment à cause de son interface contraignante, très loin d'être intuitive. Concrètement, c'est plus une épine dans le pied qu'autre chose.

En 2021, Vince Linise, alors lycéen et passionné d'informatique, lance une alternative aux logiciels de gestion de vie scolaire. Baptisée Papillon, elle récupère les données de plateformes comme Pronote ou ÉcoleDirecte pour proposer une application beaucoup plus complète et fluide. Les utilisateurs peuvent suivre l'évolution de leur moyenne en temps réel, organiser leur emploi du temps, recharger leur carte de cantine ou encore recevoir des notifications utiles. Pour faire simple, Papillon réunit toutes les informations en un seul et même endroit, avec une interface moderne, bien plus accessible pour les élèves comme pour les parents. En plus, elle est personnalisable, permettant de choisir les couleurs, les icônes, les catégories mises en avant… Le résultat est beaucoup ludique et attrayant, en reprenant les codes esthétiques de la jeunesse.

L'application est ainsi devenue numéro un des téléchargements dans la catégorie Éducation sur l'App store, et cumule plus de 100 000 téléchargements sur le Play Store. Les commentaires sont particulièrement élogieux à son encontre. Sa popularité explose grâce à TikTok, avec des vidéos visionnées des centaines de milliers de fois. Dans les commentaires, les élèves sont extrêmement enthousiastes. Les inscriptions sur Papillon explosent, avec 400 000 nouveaux utilisateurs d'un seul coup.

© Papillon

Mais une telle application interroge quant à la sécurisation des données personnelles – une problématique à laquelle Pronot était régulièrement critiquée. Vince Linise tient à rassurer : "Papillon est un projet libre et open-source. Les données ne sont pas stockées sur des serveurs. Tout reste sur le smartphone de l'utilisateur. Il n'y a donc aucun risque de vol ou de piratage", assure-t-il à BFMTV.

Notons que Papillon ne génère aucun revenu commercial et repose sur une équipe bénévole d'une dizaine de personnes. Elle est uniquement financée par des dons, avec seulement 400 euros annuels sont nécessaires à son fonctionnement.

Par la suite, les équipes travaillent à développer de nouvelles fonctions extrascolaires, afin de renforcer le côté amusant de l'application afin de motiver les élèves à travailler. Elle devrait bientôt permettre aux élèves de se prendre en photo lorsqu'ils reçoivent leurs notes, un peu comme sur le réseau social Bereal.