Cette appli gratuite vous donne des idées de recettes avec ce qui reste dans votre frigo

Vous manquez d'inspiration au moment de préparer le repas ou vous n'avez pas eu le temps de faire des courses ? Cette appli astucieuse vous aide à trouver des recettes à partir de ce qui se trouve dans votre frigo.

À chaque repas, la même question revient inlassablement : que faire à manger ? Entre la routine qui s'installe et l'impression de toujours cuisiner les mêmes plats, trouver des idées de plats variés et équilibrés peut devenir un véritable casse-tête. Parfois, même avec des ingrédients sous la main, l'inspiration fait défaut. Ou, on contraire, vous savez avec précision ce que vous souhaitez manger mais, au moment de commencer à cuisiner, vous vous rendez compte qu'il vous manque des ingrédients essentiels.

Sans compter que chacun a ses propres contraintes à respecter ! Entre les différents régimes alimentaires, les allergies, les intolérances, les restrictions budgétaires, le niveau de cuisine ou encore certains objectifs personnels à respecter (perdre du poids, manger moins de viande, consommer des légumes de saison...), préparer les repas de la semaine représente une véritable charge mentale !

C'est là qu'intervient Jow, une application mobile qui ambitionne de transformer votre manière de cuisiner et de faire les courses. Lancée en 2008 et ayant déjà conquis plus de 7 millions d'utilisateurs, il s'agit d'une sorte de super-assistant personne pour cuisiner. En quelques secondes, l'application peut également scanner le contenu de votre frigo et vous suggérer des recettes adaptées. Finis les produits oubliés au fond des étagères et le gaspillage alimentaire !

Jow ne se contente pas de donner des idées de repas. Elle va plus loin en générant automatiquement la liste de courses correspondant aux recettes choisies. L'application est connectée aux principales enseignes de supermarché en ligne comme Carrefour, E.Leclerc ou Monoprix, permettant ainsi de remplir votre panier et de choisir un retrait en drive ou une livraison. Vous pouvez bien sûr ajuster les portions ou remplacer des ingrédients selon vos préférences et contraintes alimentaires.

L'objectif est de vous permettre de gagner du temps et de l'argent. Une fois que vous avez renseigné la taille de votre famille, précisé de quels types d'équipements vous disposez (four, plaque de cuisson, mixeur, etc.), chez quel distributeur vous souhaitez faire vos emplettes, et enfin si vous avez des contraintes alimentaires particulières (végétarien, sans gluten, etc.), l'appli vous recommande des menus. Chaque recette affiche le nombre de calories, ce qui permet à ceux qui le souhaitent de surveiller leur ligne.

Une fois les menus établis, sur le site de votre distributeur, votre panier se remplit automatiquement de tous les produits nécessaires à leur confection. Vous pouvez ensuite compléter avec d'autres produits, puis valider votre commande, que vous récupérerez comme d'habitude.

Chaque plat est conçu pour être simple, rapide à préparer, et moins cher que des alternatives comme les kits repas. Selon leurs estimations, le coût moyen par portion s'élève à environ 2,40 €. De plus, l'application favorise une consommation plus responsable en optimisant les quantités nécessaires pour éviter le gaspillage.

Si l'application est gratuite, vous pouvez souscrire à un abonnement payant (il y a sept jours d'essai gratuit) afin de bénéficier d'accéder à l'entièreté du catalogue de recettes Jow et à la fonction de création de listes de courses intelligentes. Bref, c'est une aide précieuse pour ceux qui cherchent à mieux manger, tout en gagnant du temps et en maîtrisant leur budget !