Wero : une nouvelle solution européenne de paiement instantané entre particuliers

De nombreuses banques françaises et européennes se sont alliées pour offrir un nouveau service de paiement mobile et gratuit. Réservé aux paiements entre particuliers dans un premier temps, le système permettra à terme de payer ses achats en ligne et chez les commerçants.

Si la carte bancaire reste le moyen de paiement majoritaire en France pour les achats en ligne ou en magasin, les solutions de paiement numérique se développent rapidement depuis plusieurs années. Dans ce domaine, ce sont des acteurs américains qui se taillent actuellement la part du lion, avec des systèmes connus et largement utilisés, comme PayPal, Apple Pay ou encore Google Pay. Mais les opérateurs européens ne comptent pas rester les bras croisés et se laisser distancer dans la course à la modernisation des moyens de paiement.

Ce lundi 30 septembre 2024, l'European Paiements Initiative (EPI), un groupement réunissant seize banques et prestataires de service de paiement européens, vient en effet d'annoncer le lancement de Wero, une nouvelle « solution européenne de paiement instantané de compte à compte ». Ce système ambitionne de permettre à tous les citoyens européens disposant d'un compte bancaire d'effectuer des paiements rapides et sécurisés, directement depuis leur téléphone portable et sans utiliser leur carte bancaire. Un projet prometteur, et qui sera utilisable en France dans les prochains jours.

Wero : comment fonctionne ce nouveau système de paiement européen ?

Comme ses homologues PayPal, Apple Pay ou Google Pay, Wero est donc un système de paiement numérique utilisable avec un téléphone mobile. Il permet d'envoyer et de recevoir instantanément de l'argent sur un compte, sans avoir recours à une carte bancaire. En effet, les banques et les prestataires de paiement participant au système associent directement un numéro de téléphone ou une adresse électronique à un compte bancaire, ce qui permet d'effectuer des transactions sans devoir saisir les identifiants d'un moyen de paiement annexe, comme une carte bancaire donc.

Les transactions effectuées via Wero seront instantanées et le service sera disponible en permanence, tous les jours et à toutes heures. Le système de paiement sera utilisable sur smartphone, soit via une application dédiée, soit, et c'est sans doute son plus gros avantage par rapport à ses concurrents, directement depuis l'application mobile de sa banque. Tous les établissements bancaires, à l'exception de La Banque Postale pour le moment, intègreront en effet les fonctions de Wero dans leur appli maison dès le lancement du service.

Wero : où et quand sera disponible la solution de paiement instantanée ?

Bonne nouvelle, il ne faudra pas patienter trop longtemps pour commencer à profiter de ce nouveau service de paiement mobile instantané. D'après le communiqué de presse officiel de l'European Paiements Initiative, Wero sera déployé progressivement par les banques françaises participantes à partir de la première quinzaine d'octobre 2024, selon le calendrier ci-dessous.

Groupes bancaires membres d'EPI Date de déploiement DE Wero BNP Paribas A partir du 24 octobre 2024 Groupe BPCE Du 2 septembre au 2 octobre 2024 Crédit Agricole 26 septembre 2024 (À l'exception de LCL) Crédit Mutuel Alliance Fédérale Du 25 septembre au 6 novembre 2024 Crédit Mutuel Arkéa Janvier 2025 La Banque Postale 28 octobre 2024 Société Générale A partir du 24 octobre 2024 (Pour la banque SG)

La solution a vocation à prendre le relais du système PayLib actuellement en place, qui devrait disparaître début 2025. Ses utilisateurs se verront donc prochainement proposer une migration gratuite et transparente vers Wero, et les transactions entre les deux systèmes seront possibles jusqu'à l'arrêt complet de PayLib. Wero étant par ailleurs déjà déployé en Belgique et en Allemagne, les citoyens de ces trois pays pourront donc s'envoyer librement de l'argent via le nouveau système dès sa mise en place en France.

Wero : de nouvelles fonctions de paiement prévues dès 2025

À son lancement, Wero permettra uniquement d'effectuer des transactions de compte à compte entre particuliers. Dans un premier temps, il sera donc possible d'échanger très facilement et rapidement de l'argent avec des proches ou des personnes de confiance, simplement à l'aide de leur numéro de téléphone ou de leur adresse électronique. Un moyen commode pour transférer instantanément de l'argent à ses enfants ou rembourser ses amis après un dîner ou un voyage par exemple.

Mais le système devrait également s'enrichir de nouvelles possibilités dans les mois suivant son lancement. Ainsi, l'EPI indique que le paiement chez les commerçants sera intégré dès 2025, en commençant par les petits commerces de proximité, puis en intégrant les gros sites marchands et les services en ligne. Quant au paiement dans les grands magasins physiques, les premiers tests devraient débuter en 2026. Et à terme, le système devrait même intégrer des fonctions financières modernes, comme le paiement échelonné ou les programme de fidélité des commerçants.

Certes encore embryonnaire à ce stade, Wero s'annonce donc comme un système de paiement numérique prometteur. Rapide et facile à utiliser, adopté conjointement par la plupart des banques françaises et européennes, et disponibles gratuitement une grande partie des citoyens européens, le nouveau venu a donc le potentiel pour devenir une solution européenne de portefeuille numérique accessible et populaire dans les prochaines années.