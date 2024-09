Windows Photos intègre une fonction bien pratique copiée sur Google

Windows Photos a le droit à une mise à jour riche en nouveautés. En plus de diverses améliorations dans l'édition d'images et la navigation, l'appli s'offre un outil de recherche visuelle très inspiré d'une fonction phare de Google.

Microsoft continue lentement mais sûrement d'améliorer Photos, son application de gestion et de retouche d'images, intégrée en standard à Windows 11 et Windows 10. En février dernier, la firme de Redmond travaillait sur l'intégration d'une gomme magique, un outil devenu incontournable pour les amateurs de photographie (voir notre article). Mais Microsoft veut aller encore plus loin pour faire de son appli un outil incontournable pour la photo, et vient donc d'annoncer dans un billet de blog l'arrivée de nouveautés, dont une fonction particulièrement attendue : la recherche d'image. Baptisée Visual Search with Bing, elle utilise l'intelligence artificielle pour identifier des éléments dans les images et effectuer une recherche en ligne pour trouver des images similaires, les produits apparentés et d'autres contenus connexes. De quoi faire de l'ombre à Google Lens !

Visual Search with Bing : une mise à jour riche en nouveautés

Pour rechercher une image en ligne avec Visual Search with Bing, il suffit de cliquer sur l'icône associée, située en bas de l'image, ou en effectuant un clic droit. Les résultats de la recherche s'afficheront ensuite dans Bing, qui s'ouvrira dans le navigateur par défaut.

© Microsoft

Mais ce n'est pas la seule nouveauté apportée à Windows Photos. En effet, Microsoft permet désormais aux utilisateurs sous Windows 10 de synchroniser leurs photos iCloud directement dans l'application Photos – une fonction déjà disponible sur Windows 11. De quoi améliorer l'intégration des services cloud pour les utilisateurs de versions plus anciennes du système d'exploitation.

Microsoft en profite également pour améliorer la navigation dans les galeries et l'édition d'images. Il est désormais possible de modifier des photos directement depuis l'explorateur de fichiers ou le bureau, pour pouvoir les recadrer, les faire pivoter ou effectuer des modifications assistées par ordinateur. De plus, une option "Galerie", située en haut de la page, permet d'accéder à l'ensemble des photos en un seul endroit, quelle que soit leur origine (PC, iCloud ou OneDrive). Pour afficher les photos synchronisées à partir des fournisseurs de cloud, il suffit de cliquer sur les options "OneDrive - Personal", "OneDrive - Business" ou "iCloud Photo". Enfin, la section "Cet ordinateur" rassemble tous les dossiers et contenus de l'ordinateur qui ont été ajoutés à l'application Photos.

© Microsoft

Cette mise à jour est en cours de déploiement pour les membres du programme Insiders Windows 11 sur tous les canaux, puis pour les membres Insiders Windows 10 sur les canaux Beta et Release Preview dans les prochaines semaines. Une fois finalisée et stable, elle sera d'office intégrée à Windows 10 et 11, comme les précédentes versions.