Lidl accepte enfin les paiements avec des tickets restaurant

À partir de septembre, vous pourrez payer vos achats alimentaires dans les magasins Lidl avec des tickets restaurant. Attention toutefois, seuls les formats carte et application seront acceptés !

Avec ses prix attractifs, ses produits de qualité et ses bons plans, Lidl est une des enseignes préférées des Français, surtout en ces temps d'inflation ! Toutefois, un point noir frustre depuis toujours les clients : l'enseigne n'accepte pas les tickets restaurants. Pourtant, ce moyen de paiement destiné à l'alimentation des salariés ne disposant pas de cantine d'entreprise permet de déjeuner à moindre coût et est aujourd'hui devenu indispensable pour bon nombre de Français. Mais après 35 ans de résistance et de nombreuses demandes de la part de sa clientèle, Lidl a fini par céder. Comme l'a annoncé le vice-président de Lidl France, Michel Biero, sur BFMTV, l'enseigne va autoriser ses clients à régler leurs achats alimentaires en tickets resto dans ses 1 600 supermarchés dès septembre.

Tickets resto Lidl : le format papier n'est pas concerné

L'annonce de Michel Biero sur BFMTV marque un tournant pour Lidl France. "C'est une chose qu'on ne faisait pas avant. On ne l'a jamais fait en 35 ans", a-t-il déclaré, soulignant "l'importance historique" de cette décision. Il s'agit de répondre à une demande croissante des consommateurs et de reconquérir une clientèle qui se tournait vers d'autres enseignes acceptant ce mode de paiement, afin de soulager leur portefeuille. Car, dans un contexte inflationniste, le pouvoir d'achat des ménages est mis à rude épreuve et les titres-restaurant représentent un précieux soutien pour de nombreuses personnes.

À noter que seuls les tickets restaurants au format carte ou sur application mobile seront acceptés chez Lidl, avec une sélection de six prestataires autorisés (Edenred, Swile, Bimpli, Pluxee, Sodexo et Up). Pour rappel, ils sont utilisables sur l'ensemble des produits alimentaires depuis 2024, pour un plafond maximal de 25 euros par jour. Au-delà de ce montant, les clients doivent régler le surplus avec un autre moyen de paiement autorisé.

Tickets resto Lidl : une offre spéciale pour le lancement

Pour célébrer le lancement de ce nouveau système de paiement, Lidl proposera une offre spéciale du 2 au 30 septembre. Ainsi, les clients bénéficieront de 10 % de leur achat en titres-restaurant reversés sous forme de bons d'achat sur la carte de fidélité Lidl Plus. Par exemple, pour un achat de 50 euros, ils bénéficieront d'un bon d'achat de 5 euros. Voilà qui devrait être un argument de poids face à la concurrence et devrait attirer de nouveaux consommateurs !

Certains détails restent toutefois à éclaircir. En effet, Lidl n'a pas encore communiqué la liste exacte des produits qui pourront être achetés avec des tickets restaurants, étant donné que chaque commerçant a la liberté de définir sa propre liste. Il va donc falloir attendre la mise en place effective du dispositif pour connaître les modalités précises chez le distributeur.