Téléchargement dangereux : vous ne pourrez plus ignorer les avertissements de Chrome

Google Chrome va modifier ses messages d'avertissement lorsque vous tentez de télécharger un contenu dangereux. Ils seront à l'avenir bien plus explicites et plus dissuasifs pour vous décourager de continuer votre action.

Étant le navigateur Web le plus utilisé au monde, Google Chrome se doit d'offrir un environnement le plus sécurisé possible. Aussi, le géant d'Internet ajoute sans cesse de nouvelles protections. Il s'est par exemple débarrassé des cookies tiers, a intégré un service, baptisé Protection IP, permettant de cacher l'adresse IP de l'appareil sans utiliser de VPN, et s'est attaqué aux spam avec l'outil Safety Check (voir notre article). La firme de Mountain View ne compte visiblement pas s'arrêter là ! Comme le rapporte Windows Report, Google prévoit de mettre à jour la fonction Safe Browsing de son navigateur, qui s'exécute automatiquement en arrière-plan pour assurer une protection proactive et plus rapide contre les sites Web, extensions et téléchargements dangereux.

Actuellement, lorsqu'un internaute tente de télécharger un fichier potentiellement dangereux, Google Chrome affiche un avertissement dans une petite fenêtre contextuelle : "Ce fichier peut endommager votre appareil. Ce fichier contient des logiciels malveillants ou provient d'un site suspect." Il intègre également un lien permettant d'en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Chrome bloque certains fichiers. Le navigateur devrait bientôt rendre cet avertissement bien plus visible et dissuasif.

© Windows Report

Téléchargement dangereux : Google Chrome voit rouge

Pour améliorer encore la sécurité des téléchargements, Google travaille sur un avertissement pleine page appelé DangerousDownloadInterstitial qui remplacera la boîte de dialogue actuelle de la page des téléchargements. Celui-ci s'affichera cette fois en plein écran sur un fond rouge, avec un message bien plus explicite : "Ce fichier contient des logiciels malveillants ou provient d'un site suspect", accompagné là encore d'un lien pour en savoir plus sur les raisons de ce blocage. Une solution toute simple, mais beaucoup plus dissuasive. L'internaute sera alors invité à cliquer sur un bouton pour retourner en lieu sûr ou à continuer son action. Dans ce dernier cas, il doit alors justifier la raison de son téléchargement entre trois options : "J'ai créé ce fichier", "Je fais confiance au site" et "Je suis prêt à accepter le risque".

Ce nouvel affichage est encore en phase de test. Il est tout de même possible de l'activer en se rendant sur chrome://flags dans Chrome ou Chrome Canary, puis en allant dans Download Warning Improvements. Il ne reste plus alors qu'à activer l'option et à redémarrer le navigateur pour que la nouvelle alerte de téléchargement s'affiche lors d'une tentative de téléchargement dangereux.