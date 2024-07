Google Wallet pourra numériser et conserver vos cartes et documents importants

Le portefeuille numérique de Google permettra bientôt de stocker presque tout type de cartes ou de documents, à partir d'une simple photo. Une fonction qui présente des avantages pratiques, mais aussi quelques limites.

L'application Google Wallet permet déjà d'enregistrer des moyens de paiement, des titres de transport ou des billets d'entrée sous forme numérique dans son téléphone. Prochainement, ce portefeuille numérique pourra également stocker une copie virtuelle d'autres types de documents, tels qu'une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, une carte de fidélité ou d'abonnement. L'opération devrait s'avérer particulièrement simple et pratique, puisqu'il suffira de prendre en photo le document en question pour que l'application détecte les informations essentielles écrites dessus.

Google Wallet : numériser ses papiers et ses cartes avec une simple photo

Cette nouvelle fonction avait été annoncée lors de la conférence Google I/O qui s'est tenue au mois de mai dernier. L'entreprise présentait alors une mise à jour intéressante pour son application de portefeuille numérique, Google Wallet. Pour le moment, l'application permet de stocker sur son smartphone des choses comme ses cartes de paiement, afin d'effectuer des achats avec Google Pay, ou encore des billets de train ou d'avion, à présenter sur son téléphone lors de son voyage. Ces cas d'utilisation bien pratiques sont actuellement limités à des objets ayant déjà une « existence numérique », comme une carte bancaire ou un titre de transport acheté en ligne.

Or nous disposons encore tous de nombreux documents officiels, titres sécurisés et cartes diverses sous forme physique, que nous devons garder avec nous en permanence dans nos bons vieux portefeuilles matériels. La nouvelle fonction de Google Wallet permettra justement de créer des copies virtuelles de ce type de documents, qui ne possèdent pas de puce électronique, de code-barre ou de QR code. Pour ce faire, il suffira de prendre une photo du titre ou de la carte à l'aide de son smartphone, qui sera analysée par l'application afin d'en extraire les informations essentielles et de les enregistrer au sein d'une petite fiche avec le cliché.

Pas encore disponible, cette fonction devrait arriver en même temps qu'Android 15 sur les appareils compatibles avec la dernière version du système d'exploitation de Google. Cependant, le média anglophone Android Authority est parvenu à installer une préversion du nouveau Google Wallet, qui permet de découvrir avant l'heure l'aspect, le fonctionnement et les possibilités du système de scan de documents.

À partir d'un simple cliché, l'application créera donc une fiche contenant les principales informations du document, comme son numéro d'identification, une date d'émission et d'expiration, une adresse, etc. Il sera bien entendu possible de modifier manuellement ces données en cas d'erreur commise par l'application, et d'ajouter jusqu'à cinq champs personnalisés par fiche, d'après les dires d'Android Authority. La photo à partir de laquelle ont été extraites les données sera également enregistrée dans la fiche, afin de pouvoir la consulter ou la présenter ultérieurement.

Très pratique et facile d'utilisation, cette nouvelle fonction de Google Wallet va donc permettre de se constituer une sorte de mini base de données de tous ses documents d'identité, titres officiels et cartes diverses, directement sur son téléphone et toujours à portée de main. Ce petit fichier facilement accessible devrait se montrer utile dans certaines situations, comme remplir un formulaire en ligne qui nous demande un numéro de carte qu'on a pas sous la main ou donner son numéro de client dans un magasin alors qu'on a oublié sa carte de fidélité.

Le système devrait néanmoins connaître quelques limites importantes. Comme on le voit clairement écrit sur la première capture d'écran ci-dessus, l'application précise bien que « Il ne s'agit pas d'une pièce d'identité officielle ni d'un remplacement de la pièce d'identité physique, et elle ne peut pas être utilisée à des fins de vérification ». Ainsi, dans de nombreuses situations, comme la présentation d'un permis de conduire lors d'un contrôle routier ou le retrait d'un colis à La Poste ou dans un point-relais, il est fort probable que la présentation d'une pièce d'identité physique reste indispensable.

L'acceptation universelle des documents et titres numérisés est en effet un processus qui ne dépend pas que des développeurs d'applications, mais également de tous les interlocuteurs, intermédiaires, commerçants et institutions qui peuvent être amenés à demander la présentation d'une telle pièce. Cette évolution prendra vraisemblablement beaucoup de temps pour être menée à bien de façon fiable et sécurisée. Entre temps, des fonctions comme celle de Google Wallet pourront se montrer pratiques et éventuellement vous dépanner dans quelques situations, mais ne devront pas vous dissuader d'avoir toujours sur vous quelques documents essentiels, comme votre pièce d'identité ou votre permis de conduire.