Que Choisir Ensemble : le nouveau nom de l'UFC-Que Choisir

À l'occasion de ses 75 ans, l 'UFC-Que Choisir change de nom pour devenir Que Choisir Ensemble. L'association de consommateurs lance une grande campagne nationale pour affirmer la force du collectif face aux abus du marché.

C'est un changement symbolique autant qu'identitaire. Le 21 avril 2026, l'UFC-Que Choisir a officiellement annoncé l'abandon de son sigle historique pour adopter un nouveau nom : Que Choisir Ensemble. Une décision prise à l'occasion du 75e anniversaire de l'association, fondée en 1951, et qui s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle et d'une campagne nationale baptisée "Nos choix, notre histoire". Le message est clair : choisir, ce n'est pas seulement comparer des prix ou des produits, c'est aussi s'exprimer collectivement, peser sur les pratiques et faire évoluer les règles.

Que Choisir Ensemble : une rupture de forme, une continuité de fond

Le sigle UFC – pour Union Fédérale des Consommateurs – n'a jamais vraiment parlé au grand public. Il appartenait à un vocabulaire administratif d'une autre époque, où les associations de consommateurs se positionnaient davantage comme des structures de représentation formelle que comme des mouvements citoyens. Avec Que Choisir Ensemble, l'association affirme une réalité construite au fil du temps : celle d'un collectif engagé, capable d'agir à tous les niveaux, du terrain au national, pour défendre les consommateurs.

La présidente Marie-Amandine Stévenin l'a dit sans détour : "Que Choisir Ensemble, ce n'est pas juste un nouveau nom. C'est un appel à agir tous ensemble." Le changement de nom ne remet en cause ni les missions ni les combats de l'association. Il cherche à rendre visible ce qui existait déjà mais demeurait trop discret dans la dénomination précédente : la dimension collective d'une organisation qui repose sur l'engagement de ses membres, de ses adhérents et de ses bénévoles.

Que Choisir Ensemble : des chiffres qui témoignent d'un ancrage réel

Derrière ce changement de nom, il y a une réalité concrète et bien documentée. L'association s'appuie sur 130 associations locales, près de 120 000 adhérents et plus de 4 500 bénévoles engagés sur l'ensemble du territoire. Ce maillage territorial permet chaque année de résoudre près de 90 000 litiges du quotidien – factures contestées, contrats abusifs, produits défectueux – au plus près des gens concernés.

L'action collective prend aussi des formes moins visibles mais tout aussi tangibles. En 2025, 130 000 participants à un achat groupé d'électricité ont économisé en moyenne 175 euros chacun, soit près de 22 millions d'euros restitués. Sur le plan politique, la pétition "J'accuse l'État" signée par plus de 130 000 personnes sur l'accès aux soins a contribué à ce que l'Assemblée nationale adopte pour la première fois la régulation de l'installation des médecins.

Au fil des décennies, l'association a engrangé des victoires concrètes : l'interdiction du démarchage téléphonique non consenti en 2025, la réparation obligatoire des manettes Nintendo Switch Joy-Con défectueuses en 2023, la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur en 2022, ou encore la suppression des frais d'itinérance en Europe en 2017. Des conquêtes obtenues par la mobilisation, les recours juridiques et la pression sur les pouvoirs publics.

Que Choisir Ensemble : une évolution dans un contexte tendu pour les consommateurs

Ce rebranding intervient à un moment où la défense des consommateurs traverse une période délicate en France. L'État a en effet décidé de se séparer de l'Institut national de la consommation (INC), l'organisme public qui édite depuis 1970 le magazine 60 Millions de consommateurs.

Le budget 2026 a prévu la dissolution et la mise en liquidation de l'INC au plus tard le 31 mars 2026, avec une cession probable du titre à un acteur privé. La Cour des comptes avait qualifié la situation financière de l'Institut de "catastrophique", en raison de graves difficultés structurelles liées à la crise de son activité presse, les ventes en kiosque du magazine s'étant effondrées de 67 % entre 2016 et 2023. Une décision contre laquelle l'ensemble des salariés de l'iNC s'élèvent, et qui signe la fin de cette vénérable institution d'État au services des consommateurs de plus d'un demi-siècle…

Fin 2024, l'UFC-Que Choisir s'était dite intéressée par un rachat de 60 Millions de consommateurs, à condition de ne pas le faire seule. Le dossier n'a pas abouti à ce stade. Si le titre venait à tomber dans des mains commerciales, c'est toute une tradition d'information indépendante sur la consommation qui se trouverait fragilisée. Dans ce contexte, l'affirmation d'une identité forte et collective par Que Choisir Ensemble prend un relief particulier : à l'heure où l'État se désengage, l'association indépendante entend clairement occuper le terrain.