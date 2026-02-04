Cette nouveauté de l'appli Lidl Plus promet encore de belles économies sur les courses

L'application Lidl Plus s'enrichit d'un nouveau système de récompenses concrètes en accumulant des points à chaque achat. Un dispositif original, simple et clair, qui permet de réaliser des économies toute l'année.

Arrivé en France en tant que discounter, Lidl a longtemps misé sur ses prix bas avant de monter en gamme. Mais pour mieux se diversifier et attirer de nouveaux clients, l'enseigne allemande a beaucoup évolué ces dernières années, à la fois en enrichissant son offrant, en ouvrant une boutique en ligne et en lançant un programme de fidélité baptisé Lidl Plus. Associé à une application sur smartphone, il permet notamment de profiter de nombreuses réductions exclusives qui s'ajoutent aux promotions régulières et de réaliser ainsi des économies.

Et en ce début février 2026, l'appli gagne une nouvelle fonction qui promet de nouveaux avantages : un nouveau mécanisme de points fait son entrée : chaque euro dépensé en magasin se transforme en un point à accumuler avec d'autres pour constituer une cagnotte virtuelle.

Le principe est simple. Au moment de payer, il suffit de présenter sa carte de fidélité numérique dans l'appli pour que le total du ticket soit converti en points, arrondi à l'euro supérieur. Un achat de 13,08 € donne ainsi 14 points, qui apparaissent dans l'application sous 48 heures. Un mode de calcul clair et uniforme pour toutes les courses, qui rend le système compréhensible pour tous les utilisateurs.

© Lidl - Google Play Store

Une fois accumulés, ces points se transforment en récompenses concrètes avec, là encore, des produits gratuits, des bons de réduction ou des promotions accessibles via l'application. Chaque client peut ainsi choisir ce qui l'intéresse et activer le coupon correspondant avant de passer en caisse.

Contrairement à d'autres enseignes qui limitent la durée de leur cagnotte à un an, les points Lidl Plus restent valables deux ans, ce qui laisse le temps de les utiliser sur différents achats. Lidl annonce même des campagnes spéciales où il sera possible de multiplier les points gagnés sur certains achats, augmentant l'attrait du système pour les plus attentifs.

Cette nouveauté est bien plus qu'un simple ajout à l'appli. Elle change la place de la fidélité dans la stratégie commerciale de Lidl : l'enseigne n'offre pas seulement des coupons ponctuels, elle transforme désormais l'acte d'achat en un jeu de gains progressifs, ce qui peut renforcer le lien avec les clients réguliers sans modifier le modèle de prix bas qui a fait sa réputation.

Avec le système de points, l'appli Lidl Plus se rapproche des programmes de fidélité classiques d'autres distributeurs, mais avec une mécanique plus transparente : un euro dépensé = un point. Reste à voir comment ce dispositif sera exploité à long terme et s'il incitera les utilisateurs à privilégier Lidl plus souvent. Mais pour l'instant, cette manière d'accumuler des points pour les échanger contre des récompenses donne une nouvelle dimension à l'appli, et surtout, une nouvelle manière d'alléger le montant des courses sans effort supplémentaire.