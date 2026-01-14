ChatGPT Translate : OpenAI prépare un concurrent de Google Traduction

Google n'a qu'à bien se tenir ! OpenAI est sur le point de lancer ChatGPT Translate, un outil spécialement dédié à la traduction. Si aucune annonce officielle n'a été faite pour l'instant, le site est d'ores et déjà accessible sur le Web.

Les services de traduction, comme Google Traduction et DeepL, ont l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Mais ils pourraient bien rencontrer un sérieux concurrent ! Jusqu'ici, ChatGPT était tout à fait capable d'effectuer des tâches de traduction : il suffit de le lui demander et de lui fournir le support à transcrire. Mais OpenAI a visiblement décidé de s'insérer un peu plus profondément dans le secteur.

Après avoir lancé son chatbot spécialisé dans la santé, l'entreprise déploie ChatGPT Translate qui, on vous le donne dans le mille, est dédié à la traduction. À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune annonce officielle n'a été faite, mais le service est disponible à cette adresse. Il pourrait prochainement être ajouté directement au chatbot sous la forme d'une section, comme ChatGPT Santé.

ChatGPT Translate : une IA dédiée à la traduction

Le fonctionnement de ChatGPT Translate semble plutôt classique. On trouve deux champs de saisie, un pour le texte à traduire, et un pour le résultat de la traduction. La langue d'origine peut être automatiquement détectée ou sélectionnée manuellement. En dessous de ces zones de texte, on trouve quatre boutons pour pouvoir choisir dans quel style traduire le texte : dans un rendu naturel, dans un style formel et professionnel, de manière simple "comme si tu t'adressais à un enfant" ou avec un style académique.

Il y a un petit hic cependant : une fois que nous avons rentré le texte à traduire et cliqué sur le style de traduction voulu, le résultat ne s'affiche pas à la volée. À la place, nous sommes redirigés vers l'interface classique de ChatGPT avec un prompt contenant le texte en question et les instructions choisies, nous faisant revenir à un fonctionnement plus classique d'IA conversationnelle. Il est possible que le tout soit encore en cours de développement, d'où l'absence d'annonce et un fonctionnement encore un peu confus.

Sur la page Web de ChatGPT Translate, OpenAI indique que plus de 50 langues sont prises en charge à l'écrit, à l'oral, mais aussi via des images – pratique pour traduire des panneaux ou des menus ! L'IA est également capable de comprendre le ton, les expressions idiomatiques et le contexte, et même de s'adapter aux dialectes régionaux. Enfin, ChatGPT étant une IA conversationnelle, il est possible de poser des questions de suivi, de reformuler ou de changer de langue sans sortir du chat. De quoi empiéter sérieusement sur les parts de marché de Google !