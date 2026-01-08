ChatGPT Santé : OpenAI lance un assistant médical pour le grand public

Alors que des millions de personnes posent déjà des questions liées à la santé à l'IA, OpenAI commence à déployer ChatGPT Santé, un assistant médical avec un suivi personnalisé. Une façon de récupérer vos données les plus personnelles…

Un petit rhume qui traîne depuis quelques jours ? Un étrange bouton sur la poitrine ? Vite, demandons à ChatGPT ! Car si l'on avait déjà tendance à demander à Google la réponse à tous nos problèmes et à nos interrogations, la popularisation des intelligences artificielles génératives n'a fait que renforcer le phénomène. Actuellement, 230 millions de personnes dans le monde posent chaque semaine des questions liées à la santé et au bien-être sur ChatGPT, selon les chiffres d'OpenAI. De nombreuses conversations sur ce thème se déroulent dans des zones où l'accès aux soins est limité, ce qui montre qu'il y a une véritable demande. Forte de ce constat, l'entreprise vient de lancer une nouvelle fonction entièrement pensée autour de cette problématique, sobrement baptisée ChatGPT Santé (Health).

ChatGPT Santé : des données médicales centralisées pour des conseils personnalisés

"Conçu en étroite collaboration avec des médecins, ChatGPT Santé aide les personnes à jouer un rôle plus actif dans la compréhension et la gestion de leur santé et de leur bien-être, tout en venant en soutien – et non en remplacement – des soins prodigués par des professionnels de santé", explique OpenAI dans son communiqué. Le service prend la forme d'un onglet dédié dans l'interface de ChatGPT. Le chatbot se propose d'analyser et de centraliser certaines données médicales provenant de carnets de santé – l'intégration de dossiers médicaux électroniques n'est possible qu'aux États-Unis, via b.well – et d'applications comme Apple Santé ou MyFitnessPal.

© OpenAI

Une fois connectées, ces données serviront à personnaliser les réponses de l'IA, qu'il s'agisse d'analyses de sang, d'activité physique, de sommeil, d'alimentation ou encore d'informations liées à l'assurance santé. ChatGPT pourra alors vérifier des résultats d'analyse, suivre l'évolution de certains paramètres (taux de cholestérol, etc.), préparer un rendez-vous chez un médecin, comparer différentes options d'assurance santé selon ses besoins ou encore modifier des habitudes de vie (sommeil, régime, entraînement...).

ChatGPT Santé : une protection renforcée pour des données très sensibles

La santé étant un sujet particulièrement sensible, surtout lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle, OpenAI cherche à rassurer ses utilisateurs. Concernant la confidentialité des données, l'entreprise explique que ChatGPT Santé fonctionne dans un "espace séparé" et cloisonné par rapport aux conversations dans la version classique du chatbot, bénéficiant de "protections supplémentaires spécifiquement pensées pour la santé" et d'"un chiffrement dédié" – attention, ce n'est pas un chiffrement de bout en bout. Par ailleurs, les conversations ne seront pas utilisées pour entraîner ses modèles de langage.

OpenAI s'attèle à un sacré défi en s'attaquant au domaine de la santé. Outre la question de la gestion des fameuses hallucinations – il ne s'agirait pas que l'IA raconte n'importe quoi et mette un utilisateur en danger –, l'entreprise a conscience de marcher sur des œufs au vu de la sensibilité du sujet. D'autant plus qu'elle est au cœur de nombreuses polémiques concernant son impact sur la santé mentale de ses utilisateurs. Elle est même visée par plusieurs plaintes aux États-Unis, ChatGPT étant accusé d'avoir contribué au suicide de plusieurs adolescents. Des contrôles parentaux ont été déployés en octobre, mais beaucoup les jugent insuffisants. Se pose aussi la question des discriminations, les IA ayant tendance à reproduire celles que présentent les données sur lesquelles elles ont été entraînées.

© OpenAI

Pour rassurer, OpenAI met en avant sa collaboration avec plus de 260 médecins dans une dizaine de spécialités pratiquant dans 60 pays durant plus de deux ans et demi, pour encadrer les réponses de ChatGPT Santé et limiter les risques. Pour cela, ils ont évalué plus de 600 000 réponses du modèle, afin de faire valoir un "accompagnement digne de confiance".

ChatGPT Santé est accessible via une liste d'attente pour un groupe restreint d'utilisateurs – mais pas dans l'Union européenne ni au Royaume-Uni. Le service devrait être rendu "disponible pour l'ensemble des utilisateurs sur le Web et iOS dans les prochaines semaines".

Reste à voir si l'Union européenne va accepter le déploiement de la fonction sur le Vieux Continent, étant donné que les données de santé constituent une catégorie particulièrement sensible du RGPD, avec des exigences particulières en matière de consentement, de minimisation des données, de durée de conservation ou encore de droit à l'oubli. Et c'est sans compter la mise en œuvre progressive de l'AI Act, l'application du DSA aux grandes plateformes numériques et les tensions politiques avec le gouvernement de Donald Trump en matière de souveraineté, y compris numérique. Il est donc possible qu'il y ait quelques tensions à ce sujet...