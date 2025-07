Voici comment des petits malins utilisent Vinted pour voyager moins cher en avion

Pour éviter les frais de bagages réclamés par les compagnies aériennes, des voyageurs ont mis au point une étonnante combine en utilisant Vinted, la célèbre plateforme de seconde main.

À l'heure où les billets d'avion semblent parfois plus accessibles que les trajets en train, c'est du côté des frais annexes que les compagnies compensent. Le simple bagage cabine, autrefois inclus, coûte aujourd'hui entre 30 et 60 euros chez Ryanair, EasyJet ou Transavia. Et ce tarif grimpe encore pour une valise en soute. Sur un aller-retour, le supplément peut dépasser le prix du billet lui-même. C'est dans ce contexte qu'a émergé une ruse à la fois ingénieuse et douteuse : détourner les services de livraison entre particuliers comme Vinted pour faire voyager ses bagages.

Le principe est simple. Deux complices — souvent des proches — montent un scénario : l'un met en ligne une annonce factice sur Vinted, par exemple une valise à vendre pour quelques euros. L'autre se précipite pour "acheter" ce faux article. Une fois la transaction enregistrée, la valise n'est ni remise en main propre ni réellement vendue : elle est simplement expédiée via un service comme Mondial Relay ou Chronopost, à destination d'un point-relais proche du lieu de vacances. L'acheteur n'a plus qu'à la récupérer en quelques minutes, à l'arrivée.

Le gain est clair : pour un colis d'environ 10 à 15 kg, le tarif d'expédition varie entre 8 et 15 euros selon la distance, parfois un peu plus si la valise est très volumineuse. Une méthode déjà utilisée par une jeune mère qui témoigne dans Le Parisien : "J'ai testé pour un aller Paris–Toulon. Avec la poussette et le sac à langer, j'avais déjà les bras pleins. Le supplément bagage m'aurait coûté 90 euros. Grâce à Vinted, j'ai payé 12 euros pour l'envoi."

La technique commence à se répandre dans les grandes villes. Des responsables de point-relais constatent qu'il y a de plus en plus de valises parmi les colis. Une tendance encore marginale, mais bien réelle. Les plateformes de revente entre particuliers, elles, n'apprécient pas du tout ce genre de pratiques. Dans ses conditions d'utilisation officielles, Vinted, notamment, interdit formellement d'utiliser son service pour autre chose que des ventes réelles. Le non-respect de cette règle peut entraîner la suspension du compte.

Ce contournement des frais reste donc toléré tant qu'il passe inaperçu. Mais il n'est pas sans danger. Une valise déclarée comme un objet de seconde main n'est pas assurée de la même manière qu'un bagage transporté par avion. En cas de perte ou de dommage, il sera difficile de faire valoir ses droits. Et en cas de contrôle, les deux comptes Vinted peuvent être suspendus.

Il n'existe pas de réglementation formelle interdisant l'expédition de biens personnels via ces plateformes, mais les transporteurs peuvent refuser des colis mal emballés ou dissimulant des objets interdits. Pour consulter les règles d'envoi, vous pouvez consulter les conditions de Mondial Relay et de Chronopost. Ce qui n'était qu'une astuce de dépannage est en train de devenir une alternative régulière pour les voyageurs au budget serré. Mais à vouloir trop ruser, on finit parfois par se faire repérer.