Voici comment suivre la tournée du Père Noël en direct sur Internet

En plus des calendriers de l'Avent, vous pouvez ajouter une touche à la magie des fêtes en suivant les préparatifs et la tournée du Père Noël sur ce site Internet. Un excellent moyen de faire patienter les enfants !

Ceux qui ont été sages cette année attendent certainement avec impatience la hotte pleine de cadeaux du Père Noël. C'est un véritable compte à rebours qui débute avec, chaque matin, une pointe d'excitation à l'idée de savoir que l'on se rapproche un peu plus du jour tant attendu. D'où le succès des calendriers de l'Avent – qui se déclinent désormais en version pour adultes.

Mais une fois le 24 décembre, encore faut-il attendre que le Père Noël passe. C'est qu'il a toute la planète à visiter quand même ! D'ailleurs, saviez-vous que son trajet dure 25 heures ? Il effectue sa première escale tout à l'est de la Russie, à 22 h heure locale, ce qui correspond à 5 h du matin à New York et 11 h du matin à Paris. Reste à espérer que le trafic soit bon !

Pour savoir à quelle heure exactement le bonhomme rouge passera devant notre porte, Google relance sa fonction annuelle de suivi du Père Noël, qui permet à des millions de jeunes – et de moins jeunes – de visualiser en temps réel son voyage depuis le Pôle Nord, le bien-aimé Santa Tracker – Sur la piste du Père Noël en français. Il s'agit d'une plateforme accessible gratuitement depuis un navigateur Web, proposant différentes activités pour patienter jusqu'aux festivités de fin d'année. Il y a des mini-jeux et des vidéos, mais aussi des informations parfois méconnues sur les célébrations de Noël. En plus d'un décompte, de nouveaux éléments sont accessibles chaque jour durant tout le mois de décembre, à la manière d'un calendrier de l'Avent.

On peut y trouver tout un tas d'activités ludiques et éducatives. Ainsi, il est possible de s'initier au codage à l'aide des lutins, d'en savoir plus sur les traditions de Noël dans le monde, d'apprendre le vocabulaire des fêtes de fin d'année en plusieurs langues, d'écouter une histoire interactive, de jouer à des mini-jeux ou encore de visiter un musée virtuel. Il est également possible de passer directement par l'Assistant Google pour suivre l'actualité du Père Noël pendant tout le mois de décembre, de lui passer un coup de téléphone afin qu'il chante une chanson et d'écouter ses blagues.

Mais il faudra attendre le 24 décembre pour accéder au véritable Santa Tracker, qui permet de visualiser la distribution de cadeaux aux enfants sages du monde entier. Il prend la forme d'une carte, avec l'emplacement actuel du Père Noël, celui de son prochain arrêt, un flux vidéo en direct de son voyage et l'heure estimée à laquelle il arrivera à chaque endroit spécifique. On peut également apercevoir des photos des lieux où il s'est déjà rendu, un décompte en direct des cadeaux livrés et la distance qui le sépare actuellement de notre lieu de résidence.

Mais le Santa Tracker de Google n'est pas le seul projet de ce genre. Chaque année depuis 1955, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) permet également de pister le vieux barbu tout au long de la nuit de distribution des cadeaux, par le biais d'un site dédié, avec là aussi tout un panel d'activités. De quoi se transformer en véritable stalkeur !