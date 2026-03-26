Comment activer le nouveau VPN gratuit de Firefox ?

La version 149 de Firefox intègre en standard un VPN gratuit dont tous les Français peuvent dès à présent profiter. Nul besoin d'installation, il suffit de l'activer manuellement en quelques étapes, que nous vous détaillons ici.

Le 24 mars dernier, Mozilla a déployé la dernière version de son navigateur Web Firefox, la 149. Une mouture riche en nouveautés, avec une nouvelle mascotte, une nouvelle interface, l'assistant contextuel Smart Window, la vue partagée, Tab Notes et, surtout, un VPN (Virtual Private Network) gratuit et natif (voir notre article). Il n'y a même pas besoin d'installation ou d'abonnement ! La seule chose à faire, c'est de l'activer manuellement.

VPN dans Firefox : comment l'activer l'outil de protection ?

Grâce au VPN intégré à Firefox, le trafic Web est redirigé via un réseau de serveurs intermédiaires. Par conséquent, les sites consultés ne voient plus l'adresse IP réelle de l'utilisateur, mais celle du proxy. Les régies publicitaires et les sites auront donc plus de mal à le suivre d'un service à un autre. Pour ceux qui utilisent un réseau public, cela permet également de limiter les risques d'espionnage du trafic.

Attention, ce VPN intégré se limite au trafic dans le navigateur, les autres applications de l'ordinateur ne sont pas concernées. De plus, cela ne permet pas de contourner les restrictions géographiques comme le ferait un VPN classique. Le but de cet outil est surtout de fournir une protection simple et accessible contre le pistage en ligne.

Voici comment activer manuellement le VPN dans la barre d'outils de Firefox :

► Commencez par mettre Firefox à jour avec la version 149. Ouvrez le navigateur, puis le menu principal en cliquant sur le menu burger, en haut à droite.

► Un menu déroulant s'ouvre. Cliquez sur Aide, puis sur À propos de Firefox. Le téléchargement de la mise à jour va alors débuter, après quoi il faudra redémarrer le programme pour finaliser l'installation.

► Une fois que vous avez réouvert Firefox, vous devez vous connecter à votre compte Mozilla ou, si vous n'en avez pas, en créer un. Dans ce cas, rendez-vous sur cette page de Mozilla et suivez les étapes.

► Une fois que cela est fait, cliquez sur l'icône avec un pictogramme d'individu en haut à droite du navigateur, puis sur Se connecter pour se synchroniser dans le menu déroulant, puis suivez les étapes.

► Une fois que vous êtes connecté et synchronisé, un panneau du VPN est censé apparaître dans la barre d'outils. Cliquez dessus pour l'activer, après quoi il sélectionnera automatiquement le serveur le plus proche de vous. Il est tout à fait possible que le panneau n'apparaisse pas, car le déploiement de l'outil est progressif, et il peut donc mettre un peu de temps à arriver.

Attention, le trafic de données est limité à 50 Go par mois. C'est largement suffisant pour surfer sur le Web au quotidien, dans un usage classique, mais pour les personnes qui passent leurs soirées à regarder du streaming en HD ou qui téléchargent régulièrement des fichiers lourds, cela risque d'être trop juste. Dans ce cas, mieux vaut passer par Mozilla VPN, le service payant lancé en 2020 pour 9,99 € par mois ou 59,88 € par an.