Firefox intégrera un VPN gratuit dans sa prochaine version

La version 149 de Firefox, qui sera déployée le 24 mars prochain, va doter le navigateur Web de plusieurs nouveautés de taille. Il intégrera notamment en standard un VPN gratuit, mais avec quelques limites.

Même s'il n'est plus à son apogée comme il l'était il y a une dizaine d'années, Firefox demeure une alternative crédible face aux navigateurs des géants de la tech que sont Google Chrome ou Microsoft Edge, particulièrement critiqués pour leur forte collecte de données et leur gestion contestée de la vie privée. De son côté, le navigateur développé par la Mozilla Foundation, reconnaissable à son emblème de panda roux, conserve une base d'utilisateurs fidèles et continue d'évoluer régulièrement grâce à l'ajout de nouvelles fonctions. Et justement, le groupe s'apprête à déployer le 24 mars prochain la version 149 de son navigateur Web. Dans un billet de blog, il détaille les nouveautés à venir, à savoir une nouvelle mascotte, une nouvelle interface, l'assistant contextuel Smart Window, la vue partagée, Tab Notes et, surtout, un VPN (Virtual Private Network) gratuit et natif ! Parfait pour renforcer la protection de la vie privée tout en rendant ce type d'outils accessible sans installation ni abonnement !

VPN Firefox : un outil gratuit et natif, mais limité

L'intégration par défaut d'un VPN dans Firefox est fort pratique, puisqu'il n'y a plus besoin de télécharger une extension louche sur le store. Sur ce point, Mozilla se veut donc particulièrement rassurante. "Les VPN gratuits peuvent parfois signifier des arrangements douteux qui finissent par compromettre votre vie privée, mais le nôtre est bâti sur nos principes en matière de données et notre engagement à être le navigateur le plus fiable au monde", indique le groupe. Normalement, les seules données qui devraient être collectées seront celles nécessaires au bon fonctionnement du service, telles que le volume de données transférées et la réussite d'une connexion.

L'outil, qui sera disponible en France, aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, se chargera de rediriger le trafic Web via un proxy sécurisé pour masquer l'adresse IP réelle de l'utilisateur. Attention toutefois, contrairement à Mozilla VPN, le service payant lancé en 2020 pour 9,99 € par mois ou 59,88 € par an, cette version gratuite se limite au trafic du navigateur et ne couvre donc pas les autres applications de l'ordinateur.​ De même, le trafic de données sera limité à 50 Go par mois. C'est largement suffisant pour surfer sur le Web au quotidien, dans un usage classique, notamment pour se connecter à des sites sensibles (banques et autres), et même regarder des vidéos de temps à autre. Mais pour les personnes qui passent leurs soirées à regarder du streaming en HD ou qui téléchargent régulièrement des fichiers lourds.

En plus de ce VPN, la version 149 de Firefox est l'occasion pour Mozilla d'introduire la nouvelle identité visuelle de son navigateur Web. Outre des améliorations visuelles et ergonomiques dans l'interface, les internautes découvriront officiellement la nouvelle mascotte Kit, qui aura pour mission de "rendre l'assistance de Firefox plus visible et d'apporter une touche de chaleur et de familiarité pendant votre navigation."

Plusieurs nouvelles fonctions seront également de la partie, à commencer par Split View, qui permettra d'afficher côte à côte deux pages Web dans la même fenêtre sans avoir à passer d'un onglet à l'autre, et Tab Notes, qui permettra de joindre des notes aux onglets ouverts. Enfin, AI Window, la fenêtre qui permet d'obtenir rapidement l'assistance de l'IA pendant la navigation, sera également rebaptisée Smart Window. Rendez-vous le 24 mars !