Cet outil en ligne gratuit détecte les virus dans vos fichiers et vos liens Internet

Les logiciels malveillants se cachent souvent dans des fichiers ou des pages Web d'apparence anodine. Avant d'ouvrir un document ou de cliquer sur un lien suspect, utilisez ce service en ligne gratuit pour le vérifier.

Les menaces informatiques n'ont jamais été aussi nombreuses, diversifiées et sophistiquées. Le vol d'informations sensibles par hameçonnage (phishing) est sans conteste la préoccupation majeure du moment, car ce type d'attaque est très facile à mettre en œuvre. Entre les fuites massives de données personnelles qui se produisent régulièrement, et les nouveaux outils de génération de textes et d'images par intelligence artificielle, les campagnes de phishing sont toujours plus convaincantes.

Mais les bons vieux virus, chevaux de Troie et autres vers informatiques sont également des menaces encore bien présentes à ne pas prendre à la légère. Ces logiciels malveillants circulent activement sur le Web et représentent un danger bien réel pour vos appareils et vos données personnelles. En infectant votre ordinateur, ces programmes peuvent en effet dérober des informations ultra-sensibles, comme vos identifiants bancaires, ou utiliser les ressources de votre machine pour des activités illégales.

Or, les deux principaux vecteurs d'infection par un virus informatique sont malheureusement très communs : les fichiers et les pages Web vérolées. Qu'il s'agisse d'un document Word ou Excel, d'un fichier d'installation ou d'un site Internet, tous peuvent contenir du code malveillant qui risque de s'exécuter à votre insu. Ainsi, avant de cliquer sur un lien ou d'ouvrir un fichier reçu par mail qui vous semble suspect, vous pouvez utiliser un service en ligne gratuit qui vous dira si l'élément présente un risque : VirusTotal.

Cet outil en ligne a été développé à l'origine par Hispasec Sistemas, un laboratoire de sécurité informatique espagnol, avant d'être racheté par Google en 2012. Sa particularité est qu'il s'appuie sur les bases de données de plusieurs dizaines de moteurs antivirus, parmi les plus populaires du marché. De cette façon, son taux de détection des logiciels malveillants peut être meilleur que celui d'un seul programme antivirus.

L'utilisation du service est enfantine : pour analyser un fichier, cliquez sur le bouton Choose file pour ouvrir une fenêtre de recherche et sélectionner le fichier sur votre appareil, ou bien faîtes glisser le fichier directement depuis l'Explorateur vers le bouton Choose file. Et pour vérifier une page Web, rien de plus simple : cliquez d'abord sur l'onglet URL, puis copiez-collez le lien ou l'adresse que vous souhaitez analyser dans le champ Search or scan a URL et validez en appuyant sur Entrée.

Après un temps de chargement, plus ou moins long selon la taille du fichier ou du site Web, les résultats de l'analyse s'affichent sur une page dédiée. Le verdit se présente sous une forme très simple à comprendre : un score, représentant le nombre de logiciels antivirus qui détectent une infection, et une couleur associée. Si le score est élevé et que la couleur tire vers le rouge, alors la présence d'un virus est probable et vous feriez mieux de ne pas ouvrir le fichier et de ne pas visiter la page Web.

Évidemment, VirusTotal ne se substitue pas à un logiciel antivirus à part entière. Ce service en ligne ne peut que contrôler des fichiers ou des liens individuels, et n'offre pas la surveillance en temps réel de l'appareil, ni l'analyse complète du système et la désinfection en cas de présence d'un logiciel malveillant. Le recours ponctuel à VirusTotal est donc une bonne habitude d'hygiène numérique, qui vient en complément de l'utilisation d'un logiciel de sécurité informatique adapté à vos besoins.