Mode Enfant : Bouygues Telecom ajoute un contrôle parental complet à son application

Pour simplifier le contrôle parental, Bouygues Telecom intègre désormais un Mode Enfant directement dans son application mobile pour les clients BiG. De quoi aider les parents à encadrer les usages numériques de leur progéniture !

La question des écrans et des réseaux sociaux chez les plus jeunes est un sujet délicat de plus en plus débattu dans l'espace public. En effet, le numérique prend une place grandissante dans leur quotidien, et ce, de plus en plus tôt. Or, les études tendent à démontrer qu'il possède un impact négatif sur leur développement et leur bien-être.

Et si beaucoup de parents fixent des règles d'usage et des limites à leurs enfants quant à l'utilisation de leur smartphone, seulement 23 % des familles françaises déclarent utiliser une solution de contrôle parental d'après une étude Ipsos "Parents, Enfants & Numérique 2024". Dans les faits, les outils de contrôle parental restent encore très peu utilisés et mal maîtrisés, car ils sont souvent trop techniques et complexes.

C'est pourquoi certains opérateurs ont décidé de s'emparer du problème en proposant des compromis simples d'utilisation, à l'image d'Orange avec son offre SaferPhone – qui inclut un forfait mobile, un téléphone à bas prix et, surtout, un pack Protection Enfant avec un contrôle parental avancé, de l'anti-spam pour les appels et même une solution anti-harcèlement – et de Bouygues Telecom avec sa Kids Watch – une montre connectée pour les enfants avec un paramétrage spécial et des limitations, sans aucune connexion Internet. Et l'opérateur ne compte pas s'arrêter là puisque Bouygues Telecom annonce le lancement d'un contrôle parental, baptisé Mode Enfant, intégré directement à son application mobile.

© Bouygues Telecom

Mode Enfant : un contrôle parental accessible et complet

Avec le Mode Enfant, l'opérateur souhaite rendre le contrôle parental beaucoup plus simple à mettre en place au quotidien, sans avoir à multiplier les applications et les comptes, à effectuer une tonne de réglages complexes ou à payer des frais supplémentaires. Ici, les parents contrôlent tout depuis l'application mobile Bouygues Telecom.

En plus, le service fonctionne à la fois sur smartphone, tablette et ordinateur, aussi bien en Wi-Fi qu'à l'aide de son réseau mobile, quel que soit l'opérateur ou le système d'exploitation du téléphone de l'enfant. Et, bien évidemment, ce dernier ne pourra pas désactiver la protection de son côté.

Le nouveau dispositif sera proposé sous deux formules. Le premier niveau de Mode Enfant est totalement gratuit pour les abonnés BiG. Il donne accès au suivi en temps réel du temps d'écran sur tous les appareils, à un filtrage automatique des sites inappropriés, à la recherche sécurisée sur les principaux moteurs et à la géolocalisation de l'enfant.

© Bouygues Telecom

Pour ceux qui voudraient aller plus loin, le second niveau est proposé à 4,99 euros par mois et par foyer. Il permet, en plus des fonctions précédemment mentionnées, de bloquer les réseaux sociaux, les jeux et les applications, que ce soit en continu ou sur des plages horaires définies, ainsi que de fixer une limite quotidienne de temps d'écran et de couper la connexion Internet d'un seul coup grâce à l'option "Pause internet immédiate". Radical, mais efficace !

Il propose également des routines automatiques de déconnexion. Des fonctions qui peuvent s'avérer fort utiles, étant donné que plusieurs études récentes soulignent l'usage fréquent du smartphone dans la chambre après l'heure du coucher, ce qui impacte significativement le sommeil des adolescents.

© Bouygues Telecom

Le Mode Enfant sera commercialisé directement dans les boutiques de Bouygues Telecom dès le 22 juin prochain. Pour l'occasion, l'opérateur prévoit une aide à l'installation pour les parents qui souhaitent être guidés dans la configuration du service.