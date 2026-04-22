Sécurité de Windows 11 : selon Microsoft, Defender suffit… la plupart du temps

Microsoft vient de publier une prise de position claire : son antivirus intégré Defender suffit pour protéger Windows 11. Une affirmation étayée par les tests indépendants, mais qui mérite quelques nuances importantes.

Il y a encore dix ans, installer un antivirus tiers était un réflexe quasi universel chez les utilisateurs de Windows. Les noms de Norton, McAfee, Avast ou Kaspersky étaient synonymes de protection sérieuse, tandis que la solution intégrée de Microsoft était largement considérée comme insuffisante. Dans l'ère Windows XP et Windows 7, la protection intégrée était soit inexistante, soit peu prise au sérieux, ce qui expliquait pourquoi ces outils tiers étaient devenus la recommandation par défaut. Cette époque est désormais révolue – du moins selon Microsoft.

Le 9 avril 2026, dans un billet discrètement publié sur son site, Microsoft a pris une position claire : Windows 11 est la version de Windows la plus sécurisée jamais conçue, et elle inclut déjà un dispositif antivirus complet en Microsoft Defender – le nouveau nom de Windows Defender –, actif par défaut et mis à jour automatiquement. Pour la grande majorité des utilisateurs, conclut l'entreprise, aucun antivirus tiers n'est nécessaire. Un message de bon sens… ou une opération marketing bien déguisée ? Les deux, probablement.

Sécurité de Windows 11 : ce que Microsoft Defender fait vraiment

Avant de juger la communication de Microsoft, il faut reconnaître ce que la solution intégrée accomplit réellement. Microsoft Defender n'est pas un simple scanner de fichiers. C'est un ensemble de protections intégré au système d'exploitation qui inclut une analyse en temps réel, une surveillance des comportements suspects et une protection via le cloud, qui vérifie en permanence les fichiers, applications et processus en cours d'exécution.

Plusieurs couches viennent compléter ce noyau. SmartScreen filtre en amont les sites Web et téléchargements douteux. Smart App Control adopte une approche plus stricte encore : il peut bloquer directement les applications non signées ou dont la réputation est inconnue, sans se contenter d'avertir l'utilisateur. La protection contre les rançongiciels, elle, s'appuie sur un accès contrôlé aux dossiers, qui empêche toute application inconnue de modifier les documents, images et autres fichiers personnels.

Les résultats des laboratoires indépendants confirment cette montée en puissance. Sur AV-Test, Microsoft Defender a obtenu la note maximale de 6/6 dans les trois catégories évaluées – protection, performance et facilité d'utilisation – lors des sessions de février, décembre et octobre 2025. Du côté d'AV-Comparatives, Microsoft a reçu trois récompenses Advanced+ et deux Advanced dans les tests 2025, ce qui le positionne dans la catégorie des solutions sérieuses. Ces scores placent effectivement Defender dans le peloton de tête des antivirus gratuits disponibles, et au même niveau que de nombreuses solutions payantes en matière de détection pure.

Sécurité de Windows 11 : les limites de la protection intégrée

Comme le soulignent nos confrères de Windows Latest, Microsoft ne prétend pas pour autant que Defender est la solution ultime pour tous les usages. L'entreprise reconnaît que les environnements professionnels peuvent nécessiter des outils de gestion centralisée et une surveillance avancée des menaces, que les familles peuvent préférer des contrôles parentaux intégrés, et que certains utilisateurs souhaitent des protections d'identité ou des VPN regroupés dans un seul produit.

Ce que le billet de Microsoft évite soigneusement de mentionner, c'est une limite bien documentée par les tests indépendants. SmartScreen fonctionne correctement dans le navigateur Edge. En dehors, sur Chrome ou Firefox, la protection web de Defender se révèle nettement moins efficace. Or, les menaces les plus courantes en 2026 ne transitent plus par des fichiers infectés, mais par des pages de phishing, des faux formulaires de connexion et des liens malveillants. C'est précisément là que la grande majorité des utilisateurs est exposée, et précisément là que la protection de Microsoft montre ses limites.

Smart App Control, qui bloque les applications non signées ou non reconnues, génère régulièrement des faux positifs : des outils de développement, des utilitaires courants ou des logiciels libres peuvent se retrouver bloqués sans explication claire. En août 2025, AV-Test avait d'ailleurs retiré un demi-point à Defender dans la catégorie facilité d'utilisation suite au blocage d'un logiciel parfaitement légitime.

Sécurité de Windows 11 : une bonne solution gratuite pour le grand public

Au-delà des scores de détection, la comparaison avec les suites payantes se joue aussi sur le périmètre de protection. Defender ne propose ni VPN, ni gestionnaire de mots de passe, ni surveillance des violations de données personnelles, ni protection dédiée aux transactions bancaires – des éléments proposés en standard par la plupart des suites de sécurité commerciales comme Bitdefender, Norton ou Avast.

Il faut aussi souligner que les fabricants de PC continuent de préinstaller des antivirus tiers comme McAfee sur leurs machines, en vertu d'accords commerciaux qui leur permettent de compenser une partie des coûts matériels. Pour Microsoft, qui publie un article vantant les qualités de son propre produit, l'intérêt est aussi d'inciter les utilisateurs à désinstaller ces logiciels tiers dès la première utilisation.

La réponse honnête à la question "Defender suffit-il ?" est donc nuancée. Le système de protection gratuit intégré à Windows 11 suffit pour un utilisateur seul, qui navigue prudemment, maintient ses mises à jour et utilise Edge comme navigateur principal. Pour les autres – familles avec enfants, utilisateurs de Chrome, ou personnes manipulant des données sensibles –, une solution plus complète reste pertinente. Ce que Microsoft dit est vrai. Ce qu'il ne dit pas l'est tout autant.