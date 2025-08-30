Cette balise GPS vendue sur TikTok permet d'espionner des proches en toute discrétion

De nombreuses vidéos TikTok font la promotion de balises GPS, qui sont vendues à bas prix sur la boutique en ligne de la plateforme. Leur but affiché : suivre ses proches à leur insu, pour les espionner discrètement…

Si vous êtes un adepte de TikTok, vous avez peut-être vu récemment des publicités pour des traqueurs GPS vendus à bas prix. Sauf qu'au lieu de vanter leurs mérites pour pouvoir localiser des objets égarés, comme c'est normalement le cas avec les AirTag et autres accessoires du même genre, elles les promeuvent pour leur capacité à pouvoir suivre et surveiller une personne à son insu.

"Si votre copine dit qu'elle sort tous les soirs avec des amis, vous feriez mieux de lui en coller un sur la voiture !", interpelle un homme dans une vidéo à 5 millions de vues. Il se montre en train de dissimuler un petit appareil à divers endroits : un sac plastique dans le coffre, un aimant collé sous la voiture, ou même sous le capot. "Non, ce n'est pas un AirTag, c'est un vrai traceur GPS. Et contrairement aux AirTags, ce truc est silencieux, n'envoie pas d'alertes ; elle ne remarquera jamais sa présence." Oui, on est tout simplement sur du stalking et du harcèlement.

Comme l'a remarqué 404media, ce type de vidéos foisonne sur le réseau social chinois, tandis que ces petites balises GPS sont vendues sur TikTok Shop, où elles auraient été achetées plus de 100 000 fois. Elles visent spécifiquement les personnes qui veulent vérifier si leur conjoint ou (surtout) leur conjointe n'a pas d'aventure. "Ceux qui utilisent ça ne sont pas tous fous, ils veulent juste des réponses", plaide une vidéo. Une autre lance "Ne laisse pas ce qui s'est passé au concert de Coldplay t'arriver", avec le hashtag #coldplay en légende. Pas besoin de faire un dessin !

© 404media

L'appareil semble taillé sur mesure pour servir à de l'espionnage. Minuscule, noir et magnétique, il aurait sa propre carte SIM, ce qui permettrait de suivre la personne sans avoir besoin de Wi-Fi ou de réseau Bluetooth. "Juste des données de localisation brutes quand vous le souhaitez", pour reprendre les mots de l'influenceur. Et surtout : ce n'est pas un AirTag !

Si les vendeurs prennent bien soin de préciser cela, c'est parce qu'Apple a mis en place plusieurs mesures de protection afin d'éviter que son accessoire soit détourné de son but premier – retrouver un objet égaré – pour servir à des fins malveillantes – ce qui a rapidement été le cas aux débuts du produit. Il se met notamment à sonner lorsqu'il est séparé pendant trop longtemps de l'iPhone de son propriétaire. Là, avec ces balises GPS, si quelqu'un vous en glisse un dans votre sac à main, votre sac à dos ou votre voiture, vous ne le saurez jamais. Enfin, en théorie. Car si les vidéos prétendent que les traceurs sont indétectables par la fonction "Localiser" d'Apple et autres mesures de protection sur Android, ce n'est en réalité pas le cas, comme l'ont malheureusement constaté de nombreux acheteurs.

Outre la question éthique, l'utilisation de ces gadgets contrevient à la législation de plusieurs pays. Un simple détail lorsqu'il s'agit d'amasser de l'argent ! De son côté, TikTok assure dans sa politique de contenu que la plateforme "n'autorise aucune menace violente, promotion de la violence, incitation à la violence ou promotion d'activités criminelles susceptibles de nuire aux personnes, aux animaux ou aux biens". Elle a supprimé les vidéos qui lui avaient été signalées par les médias, mais nous avons pu en trouver de nombreuses autres au moment où nous écrivons ces lignes. Et les balises sont toujours vendues sur TikTok Shop…