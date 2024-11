Le test de la jambe : 30 secondes suffisent pour savoir si vous êtes en bonne santé

Un petit exercice d'équilibre que vous pouvez réaliser chez vous peut révéler beaucoup de choses sur votre état de santé. Faites ce test très simple pour savoir si tout va bien de votre côté !

L'intérêt scientifique pour l'équilibre corporel n'est pas nouveau. Quand il commence à nous faire défaut, tout devient plus compliqué, surtout pour se déplacer. Les risques de chute augmentent de façon importante, entraînant des contusions, des fractures, une immobilisation, une perte d'autonomie, voire une augmentation du risque de mortalité. Bref, les chutes peuvent être une véritable catastrophe, en particulier pour les personnes âgées. L'entretien de l'équilibre tout au long de notre vie s'avère donc essentiel pour prévenir les blessures et, plus largement, optimiser nos chances de bien vieillir.

Comme le rapporte une nouvelle étude publiée fin octobre par la revue PLOS ONE et menée par la clinique Mayo aux États-Unis, des chercheurs ont voulu examiner différentes méthodes pour évaluer la santé en fonction de l'âge, avec l'intention de faciliter le suivi de notre processus de vieillissement au fil des années. Ils se sont concentrés sur 40 personnes en bonne santé, âgées de plus de 50 ans, dont la moitié avait moins de 65 ans.

Les participants ont réalisé plusieurs tests physiques, incluant des épreuves de force et une analyse de leur démarche, ainsi que des exercices d'équilibre. L'un d'eux consistait à essayer de se tenir debout sur leur jambe non dominante pendant 30 secondes. Cet exercice apparemment anodin, surnommé le "test du flamant rose", est en réalité plus révélateur qu'on pourrait le penser. Il s'agit d'un indicateur d'équilibre parfait pour évaluer la stabilité physique, mais aussi pour détecter des signes de déclin de la santé générale.

Les chercheurs ont observé qu'en vieillissant, les individus tendent à perdre de la force dans les mains et les genoux. L'indicateur le plus évident du vieillissement était donc le temps durant lequel une personne pouvait se tenir en équilibre sur une jambe, comme un flamant rose. Ce constat s'appliquait aussi bien aux hommes qu'aux femmes. "Ces résultats suggèrent que la durée de la posture unipodale peut servir de mesure fiable et indépendante du sexe pour évaluer le vieillissement neuromusculaire des hommes et des femmes âgés", ont conclu les scientifiques.

En vérité, ce test met en jeu une multitude de processus internes. La posture sur une seule jambe sollicite autant les muscles stabilisateurs que le système nerveux, qui coordonne l'équilibre et la posture. En cas de défaillance, l'exercice révèle une faiblesse de coordination, parfois liée à des atteintes neurologiques ou musculaires. Or, si tous ces indicateurs tendent à décliner naturellement avec l'âge, les scientifiques ont observé que la capacité d'équilibre sur un pied se détériorait plus rapidement que la force musculaire ou la vitesse de marche. C'est donc parfait pour prévenir les risques à venir.

Cette simple évaluation d'équilibre offre donc une méthode économique et rapide pour prendre la mesure de sa santé physique et pour prévenir les signes de déclin, sans nécessiter de matériel spécifique ni de préparation particulière. "Un bon équilibre permet de mener à bien les activités de la vie quotidienne sans crainte de tomber, ce qui améliore la qualité de vie et permet de vieillir en bonne santé", rappelle le professeur de recherche musculo-squelettique Kenton Kaufman, qui a dirigé l'étude.

Comme capacité à tenir en équilibre décline naturellement avec l'âge, les scientifiques ont établi un baromètre auquel se référer. Il faut ainsi être capable de maintenir la position pendant environ 30 secondes ou plus pour les personnes de 69 ans et moins, environ 20 secondes pour les 70 à 79 as, et 10 secondes pour les personnes de plus de 80 ans. Attention, il ne s'agit pas d'un diagnostic définitif : bien des facteurs peuvent influer sur l'équilibre, de la fatigue à un trouble passager de la concentration. Mais, si vous vous éloignez beaucoup de ces chiffres, cela est peut-être le signe qu'il faut aller consulter un médecin !