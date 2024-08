School Time : la solution de Google pour verrouiller les smartphones à l'école

Family Link, l'appli de contrôle parental de Google, se dote d'une nouvelle fonction baptisée School Time qui permet aux parents de verrouiller le smartphone de leurs enfants durant les heures de classe.

L'utilisation des smartphones à l'école est au centre du débat public, car il distrait les enfants dans leur apprentissage et favorise le harcèlement scolaire. Pourtant, les jeunes possèdent un smartphone de plus en plus tôt. D'après une étude du cabinet Junior City publiée en 2021, plus de la moitié des écoliers âgés de 7 à 14 ans (55 %) possèdent un téléphone portable… Même si leur utilisation en classe, et plus généralement au sein des écoles, est en principe interdit, la plupart des élèves ne peuvent s'empêcher de les consulter pendant les cours, en les cachant discrètement sous leur table, dans la poche de leur sweat ou dans leur trousse.

Aussi, pour tenter d'enrayer le problème et de détourner les élèves de cette source de distractions, Google va mettre à jour Family Link, son outil de contrôle parental pour mobile. En plus de ses fonctions habituelles – restriction de contenu, limitation du temps d'écran, approbation des applications, etc. –, l'application va accueillir une nouvelle option, baptisée School Time, comme l'entreprise l'annonce dans un billet de blog. Voilà qui devrait plaire aux parents comme aux professeurs !

© Google

Google School Time : lutter contre la distraction en classe

La fonction School Time permet de renforcer le contrôle parental. Ainsi, les parents pourront verrouiller le smartphone de leurs enfants pendant certaines heures de la journée. Ainsi, lorsque les écoliers prendront leur appareil, ils verront un simple écran noir leur indiquant que School Time est actif. Un bouton greffé au centre de l'écran leur permettra néanmoins d'accéder aux applications autorisées par leurs géniteurs. Ces derniers pourront également restreindre l'utilisation des appels et des SMS, ou encore sélectionner certains contacts spécifiques que leurs progénitures pourront appeler ou contacter par message.

© Google

Cette option a déjà été déployée sur les montres connectées Fitbit Ace LTE. Elle sera lancée dans le courant de l'année sur "certains téléphones Android, tablettes, et montres Samsung Galaxy" sans toutefois donner plus de précisions sur les appareils concernés. L'objectif pour Google est de favoriser "un environnement d'apprentissage productif". Une excellente initiative !