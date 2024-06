Dites adieu à cette saveur de chips - elle est désormais interdite par l'Union européenne

Si vous êtes fan de cette saveur très populaire dans les chips et d'autres produits alimentaires, préparez-vous à vous en passer ! La Commission européenne a décidé d'interdire sa commercialisation pour des raisons de santé.

Comme bon nombre de consommateurs, vous êtes peut-être un adepte des chips. Cet aliment n'est certes pas le plus sain, mais son goût irrésistible met généralement tout le monde d'accord, ce qui fait qu'elles nous accompagnent partout, des piques-niques aux séances de cinéma, en passant par les soirées entre amis. Toutefois, vous risquez d'être légèrement frustré si vous êtes particulièrement fan des chips au goût bacon ou barbecue fumé, mais aussi des lardons, des saucisses, des fromages et autres sauces aux arômes artificiels de fumée. En effet, ils devraient bientôt ne plus être commercialisés, du moins dans leur composition actuelle, et ce, pour des raisons de santé.

Il se trouve que la plupart de ces produits alimentaires transformés ne sont pas réellement fumés au bois, comme on le faisait autrefois à des fins de conservation. Ce sont en réalité des arômes de fumée, fabriqués par liquéfaction de fumée de bois, qui sont ajoutés aux aliments pour leur conférer cette saveur.

Or, les substances fabriquées par ce procédé pourraient comporter des risques de génotoxicité, c'est-à-dire induire des dommages de l'ADN, d'après les observations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Cela peut augmenter le risque de développer des affections telles que des cancers ou des maladies héréditaires. Bref, on ne plaisante pas.

Pourtant, ces arômes se retrouvent actuellement un peu partout dans notre alimentation. Aussi, en avril 2024, la Commission européenne a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de huit arômes de fumée utilisés pour parfumer les denrées alimentaires. Après une période de retrait progressif, ces arômes ne pourront plus être utilisés dans l'Union européenne.

Cela prendra deux ans pour les produits les plus transformés comme les chips, les sauces, les pizzas ou les soupes, et cinq ans pour les produits traditionnellement fumés, mais qui utilisent également des arômes. Cette interdiction ne concerne donc pas les produits fumés de manière traditionnelle, comme le saumon, la viande, le jambon ou certains fromages, sur lesquels figure la mention "arômes naturels".