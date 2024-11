Ce sont les seules situations où vous pouvez franchir la ligne blanche sans risquer d'amende

Le Code de la route le stipule clairement : il est strictement interdit de franchir la ligne blanche sur les routes. Pourtant, il existe quelques situations bien précises où le franchissement est autorisé.

Sur la route, les lignes continues – communément appelées "lignes blanches" – sont des indications importantes qui ne doivent pas être ignorées. Ces marquages au sol qui séparent les voies de circulation sont en principe infranchissables, pour d'évidentes raisons de sécurité. Mais, comme pour toute règle, il existe quelques exceptions bien définies qui permettent un franchissement sans sanction.

Avant toute chose, il convient de bien différencier franchissement et chevauchement. On parle de franchissement si le véhicule se déporte entièrement sur la voie qui se trouve à gauche de celle où il circule, en passant complètement de l'autre côté de la ligne. Et de chevauchement quand seulement une partie du véhicule passe de l'autre côté de la ligne.

Dans les deux cas, l'article R414-4 du code de la route est très clair : franchir ou chevaucher une ligne continue est strictement interdit et peut entraîner des sanctions sévères. L'infraction est ainsi punie par une amende de 135 euros et un retrait de points sur le permis de conduire : un point pour le chevauchement et trois pour le franchissement. Et une suspension de permis de trois ans peut également être prononcée dans les cas les plus graves.

© tache-Adobe Stock

Il existe toutefois des situations spécifiques où le dépassement d'une ligne continue est permis, à condition de respecter certaines règles strictes.

L'une des exceptions les plus notables concerne les cyclistes. Depuis 2015, il est autorisé de franchir une ligne continue pour dépasser un cycliste, mais seulement dans des conditions très précises : sur les routes à double sens où la vitesse est limitée à 50 km/h. Bien sûr, il faut s'assurer que la visibilité est suffisante et que ce dépassement peut se faire en toute sécurité, sans danger pour le cycliste ou les autres usagers de la route.

Il est également possible de franchir une ligne continue dans le cas d'obstacles fixes : par exemple, si un rocher est tombé sur la route en montagne, ou si des travaux bloquent une partie de la voie ou encore en présence d'animaux ou de cavaliers sur la route, où il est parfois nécessaire de se déporter pour les dépasser en toute sécurité.

Il est important de noter que ces exceptions ne s'appliquent pas aux véhicules lents ou arrêtés temporairement. Si un bus semble stationné sans raison apparente, il n'est pas permis de le dépasser en franchissant la ligne continue, sauf s'il est clairement en panne ou immobilisé pour une raison valide. Et vous n'avez pas le droit non plus de franchir une ligne blanche pour dépasser un tracteur. Soyez patient et compréhensif : il e va de la sécurité de tous !