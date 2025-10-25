Faut-il laisser la porte de la machine à laver ouverte après utilisation ? Une grande marque répond

C'est la question que l'on se pose lorsque la machine à laver s'arrête : faut-il laisser la porte ouverte après utilisation ou pas ? Une grande marque d'électroménager donne la bonne méthode.

Faut-il, oui ou non, laisser la porte du lave-linge ouverte après avoir fait une lessive ? La question agite la Toile et les réseaux sociaux. Beaucoup, craignant que de la poussière ou des insectes entrent dans la machine, ferment la porte immédiatement après usage. Mais en la laissant fermée, ils redoutent aussi les mauvaises odeurs dues à l'humidité. Alors, que faire ?

Sur un forum de discussion, un utilisateur avait posté un message indiquant qu'il partageait un appartement avec un ami, et que ce colocataire laissait toujours le hublot de la machine ouvert après chaque lavage. Curieux, il avait demandé aux internautes s'ils faisaient pareil.

Sa publication a déclenché des réactions parfois étonnantes voire amusantes : "Je ne ferme pas, je refais une lessive le lendemain de toute façon", "Je laisse toujours ouvert, et je mets une moustiquaire si j'ai peur que quelque chose tombe dedans", "Je ferme, car le couvercle a des trous d'aération, et j'ouvre de temps en temps pour sécher avec un peu d'air frais", "Bien sûr que je ferme, sinon de la poussière entre dedans", "S'il est à l'intérieur, je laisse ouvert ; à l'extérieur, je préfère fermer", "Je fais un compromis : je ferme à moitié". Impossible de connaitre la bonne pratique; tant les réponses différaient, avec de bons arguments.

© Sergey - Adobe Stock

Finalement, c'est Kao, une grande marque japonaise d'électroménager, spécialiste des lave-linge, qui a donné la réponse officielle des constructeurs : "Il est conseillé de laisser la porte ouverte après la lessive. Fermer immédiatement emprisonne l'humidité à l'intérieur de la machine, ce qui favorise la prolifération de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs." Et ce n'est pas tout ! "Il ne faut pas non plus oublier d'ouvrir le tiroir à lessive pour bien ventiler et sécher la machine."

Ainsi, après chaque lessive, il faut laisser bien la porte de la machine à laver ouverte pendant au moins 4 à 6 heures, le temps que l'intérieur sèche complètement. L'idéal est de la laisser ouverte toute la nuit, surtout si la lessive est faite en fin de journée. . Dans les endroits peu ventilés, il est utile d'essuyer rapidement l'intérieur avec un chiffon sec pour accélérer le séchage. Et il ne s'agit pas simplement d'éviter l'apparition de mauvaises odeurs : laisser la porte ouverte prolonge la durée de vie de la machine. Un geste tout simple à transformer en réflexe !