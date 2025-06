Ces cartes Pokémon sont fausses : voici comment les reconnaître

Que ce soit sur les brocantes ou sur Internet, des escrocs n'hésitent pas à écouler de fausses cartes Pokémon pour arnaquer les amateurs. Heureusement, il existe quelques indices pour les repérer..

Pokémon est l'un des piliers de la pop culture depuis plus de trente ans et a marqué notre enfance à tous, peu importe notre génération. La franchise s'est développée sous toutes les formes imaginables : jeux vidéo bien sûr, mais aussi série animée, longs-métrages, mangas, et bien sûr les fameuses cartes à collectionner, devenues de véritables trésors pour certains.

Certaines de ces cartes sont aujourd'hui extrêmement prisées, et les collectionneurs n'hésitent pas à débourser des sommes folles pour s'en procurer sur le marché de l'occasion, voire aux enchères. Si la plupart s'achètent 60 à 70 centimes l'unité, les plus rares peuvent facilement dépasser 100 € ou 1 000 €... et même bien plus. La carte Pokémon la plus chère du monde, la Pikachu Illustrator de grade PSA 10, a été achetée pour 5 275 000 $, soit 4 477 146 €, par le youtubeur Logan Paul en juillet 2021.

Appâtés par la perspective de s'en mettre plein les poches, des arnaqueurs n'hésitent aujourd'hui pas à écouler de fausses cartes, parfois à prix d'or, en jouant sur le manque d'expertise et de connaissances des acheteurs. En effet, les contrefaçons sont de plus en plus nombreuses, notamment lors des ventes entre particuliers. Méfiance donc, que ce soit sur des sites, lors des brocantes ou de fêtes foraines !

Le danger peut venir des ventes en ligne, puisque l'achat est effectué sur simples photos et descriptions. Et il y a parfois de très mauvaises surprises. Ainsi, le colis peut-être envoyé complètement vide, ce qui permet de duper la plateforme, ou l'état de la carte ne correspond pas du tout à la description et aux photos. Et ça, c'est quand le colis est bien envoyé, car ce n'est pas toujours le cas avec ceux qui passent par des canaux non sécurisés.

Autre arnaque : le reconditionnement des boosters. Certains petits malins n'hésitent pas à ouvrir ces paquets de cartes au tirage aléatoire, à y prendre celles qui sont rares, puis à remettre celles qui n'ont pas de valeur et à fermer le tout avec un point de colle, pour ensuite le vendre au prix fort. Résultat : l'acheteur a 0 % de chance d'obtenir des cartes intéressantes.

Pour éviter de se faire avoir, mieux vaut passer par des sites sécurisés et reconnus, qui offrent un minimum de garanties (eBay, cardmarket...), et prendre soin de vérifier la fiabilité du vendeur (profil, avis, ancienneté…). Une autre précaution à prendre est de filmer les ouvertures de paquets, en prenant bien soin de les montrer sous tous les angles. Cela permet d'avoir une preuve en cas d'arnaque.

Enfin, il faut garder en tête que les prix des cartes Pokémon varient en fonction de plusieurs facteurs, comme la rareté, l'état de conservation, la demande du marché, etc. En cas de doute, il ne faut surtout pas hésiter à demander conseil à d'autres collectionneurs, qui seront généralement ravis d'aider un autre passionné. Vous trouverez quelques astuces pour repérer les cartes rares dans notre article. Et maintenant, "attrapez-les tous !"