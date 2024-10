Boomer traps : ces images générées par IA s'attaquent aux seniors sur Facebook

Le fil d'actualités Facebook est rempli de photos surprenantes, mises en avant par le réseau social. Mais attention, ces "pièges à boomers" générés par IA cherchent à arnaquer les seniors. Et ils font des ravages en ce moment !

Un enfant prodige qui réalise une œuvre d'art, une reproduction du visage de Jésus dans la nature, une personne faisant courageusement face aux difficultés de la vie, des sculptures de sable incroyables... Vous avez peut-être déjà vu passer des photos de ce genre sur vos murs Facebook. Ces étranges publications d'un réalisme saisissant sont générées par milliers par les intelligences artificielles pour inonder les réseaux sociaux.

Il s'agit ni plus ni moins que des clickbaits (pièges à clics), diffusés sur des pages de spammeurs – certains en publient plus de cinquante par jour ! –, qui profitent à Facebook depuis des dizaines d'années. Ils visent en particulier la frange la plus âgée des utilisateurs du réseau social – les boomers pour le dire autrement... –, moins au fait des nouvelles technologies et des dangers d'Internet, et donc plus à même de réagir sans recul critique. Ce sont devenus de tels phénomènes qu'on leur a donné un nom : les boomer traps, littéralement pièges à boomers. Leur but : jouer sur la corde sensible des seniors afin de générer de l'engagement et… des revenus !

Boomer traps : des images générées par IA pour piéger les personnes crédules

Ces pages Facebook, dont certaines cumulent des centaines de milliers d'abonnés, publient un fil ininterrompu d'images générées par IA. Ces clichés s'accompagnent presque toujours de légendes invitant aux likes, au partage et aux commentaires. Par exemple, il peut s'agir de photos de grands-mères qui fêtent leur anniversaire, avec des messages comme "Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je sais que je suis très malade mais personne ne m'a jamais bénie !" ou encore "Bonjour tout le monde, j'ai 114 ans, j'ai fait mon propre gâteau d'anniversaire avec de la crème à la pêche et de la garniture, j'ai commencé à décorer des gâteaux dès 5 ans, j'adore et j'ai hâte de continuer mon parcours pâtissier". Cela peut également être la photo d'un jeune garçon aux yeux étincelants, avec comme légende "Ce jeune berger sacrifie sa vie pour ses moutons, mais n'aura jamais autant de likes que Lady Gaga. Prouvez-lui le contraire !". Ou...une statue de Jésus réalisée avec des milliers de crevettes – oui, vous avez bien lu.

Mais en regardant de plus près, on a vite fait de remarquer quelques détails problématiques, comme des expressions faciales figées, des fautes d'orthographe ou des mains mal modélisées. Et on se rend compte rapidement que toutes ces images sont fausses et ont en réalité été générées par des IA ! Un travail qui ne prend que quelques minutes grâce à des outils comme Midjourney, Gemini ou DALL-E, et qui saute aux yeux des internautes avertis.

Petit problème : ces étranges publications peuvent atteindre les 500 000 vues, et engranger des centaines de commentaires et des milliers de likes. Et, en lisant les nombreux commentaires, on se rend bien compte que les internautes prennent la chose au premier degré !

Boomer traps : un business lucratif qui attire les brouteurs

Il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec ces images. D'abord, il n'est indiqué nulle part qu'elles sont générées par IA, que ce soit par leur créateur ou par la plateforme. Pire, c'est Facebook qui, par la magie de ses algorithmes, met en avant ce genre de contenu et leur fait gagner en visibilité ! Or, le but de ces pages est avant tout économique. Il s'agit de monétiser l'attention des utilisateurs par le biais de la publicité. Plus une page accumule de likes et de partages, plus elle devient attractive pour les annonceurs. Certaines de ces pages sont même tenues par des personnes malveillantes qui cherchent à attirer un public peu averti vers des sites extérieurs, généralement vers de faux médias remplis de publicités, des sites de vente en dropshipping ou des pages vérolées destinées à voler leurs données personnelles.

Les sections commentaires sont également les lieux de chasse privilégiés des "brouteurs" – des personnes qui vivent de l'arnaque numérique – pour repérer des proies faciles, ayant tendance à être influençables, pour ensuite discuter avec elles via des messageries et leur soutirer de l'argent ou les envoyer vers des sites frauduleux. La vigilance est de mise ! S'il ne s'y attaque pas frontalement, Facebook a tout de même annoncé le déploiement prochain d'un système d'avertissement pour signaler les images générées par IA. Il était temps !