Arnaque WhatsApp : attention aux faux avertissements de sécurité

Si vous fournissez votre numéro de téléphone, un message vous informera de "fluctuations inhabituelles de votre compte". Ensuite, il vous sera demandé d'ouvrir les paramètres de l'appareil lié dans WhatsApp. Les criminels vous enverront des instructions détaillées sur la façon de procéder, en affirmant que ce processus est nécessaire pour "restaurer la sécurité du compte". Pendant ce temps, ils vont utiliser votre numéro de téléphone pour le relier à un appareil tiers. Cependant, cette manipulation n'est possible qu'avec un code de sécurité, qu'ils vont essayer de vous soutirer. Si vous suivez les instructions, les escrocs auront accès à votre compte WhatsApp – et à toutes les informations associées –, et auront alors tout le loisir d'usurper votre identité pour piéger vos contacts et leur soutirer de l'argent via des liens PayPal.