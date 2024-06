Cette série Netflix raconte comment des danseuses sur TikTok ont été enrôlées dans une secte

La recherche de notoriété sur les réseaux sociaux peut mener aux pires dérives. La preuve avec cette série documentaire de Netflix qui retrace la triste histoire de danseuses embrigadées dans une secte.

La nouvelle série de Netflix, "Danse avec le diable: Une secte sur TikTok?", diffusée depuis le 29 mai dernier, dévoile une histoire fascinante et troublante qui a secoué la communauté des réseaux sociaux. En trois épisodes captivants, le documentaire explique comment des danseuses talentueuses, devenues célèbres sur TikTok, ont été attirées dans les griffes d'une secte.

Tout commence avec les sœurs Wilking, Miranda et Melanie, deux jeunes danseuses américaines de la banlieue de Détroit. Leur passion pour la danse et leur talent incontestable les ont propulsées au rang de célébrités sur les réseaux sociaux à la fin des années 2010. En 2020, leur compte Instagram comptait plus de trois millions d'abonnés, un succès impressionnant qui semblait les promettre à un avenir radieux.

Mais en 2021, Miranda décide de poursuivre sa carrière à Los Angeles. Elle rejoint alors 7M Films, une société de gestion de talents promettant de faire briller les influenceurs les plus en vogue sur les réseaux sociaux. Derrière cette façade glamour se cache cependant une réalité bien plus sombre. 7M Films est liée à l'église Shekinah, dirigée par un certain Robert Shinn, un homme qui se révèle être un terrible manipulateur.

© Netflix-YouTube

Sous son influence, Miranda coupe les ponts avec ses proches pour se consacrer entièrement à sa carrière et au culte de Shinn. En 2022, la famille Wilking décide de rendre publique leur inquiétude. Sur Instagram Live, ils dénoncent l'emprise psychologique et la manipulation exercée par Robert Shinn. Et grâce aux témoignages d'autres danseurs ayant fui 7M, ils mesurent l'ampleur des abus. Se présentant comme "l'homme de Dieu", Robert Shinn utilise des méthodes classiques de manipulation sectaire en isolant ses victimes. Emprise psychologique, extorsion d'argent, abus sexuels… le documentaire retrace les terribles agissements de ce gourou qui a broyé la vie de Miranda et de plusieurs autres jeunes danseurs. Ayant échoué à percer à Hollywood, il s'est créé un rôle de producteur protecteur, exploitant le talent de ses danseurs sous couvert de les aider à réussir.

Aujourd'hui, Robert Shinn n'a pas été condamné. Malgré cela, 7M Films continue de produire des vidéos de danse, y compris celles de Miranda et de son mari Derrick, également danseur. Et sur TikTok, Shinn peut toujours recruter de nouvelles victimes. Mais le documentaire de Netflix espère mettre en lumière ses agissements et protéger d'autres jeunes talents de tomber dans ses pièges.

"Danse avec le diable: Une secte sur TikTok?" est un rappel puissant des dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux et les fausses promesses de gloire. Pour les jeunes talents et leurs familles, il est crucial de rester vigilants face aux opportunités qui peuvent se révéler être des pièges dangereux. Le documentaire de Netflix met en garde contre ces menaces tout en racontant une histoire poignante et édifiante.