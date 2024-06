Vous rêvez d'une tiny house ? Amazon vend une maison préfabriquée de 22 m2 pour 7000 euros

Pas besoin d'investir une fortune pour s'offrir une petite maison. Sur des boutiques en ligne, on trouve des maisonnettes préfabriquées jolies et confortables pour quelques milliers d'euros seulement !

La mode des tiny houses, ces petites maisons fonctionnelles et souvent écologiques, n'a jamais été aussi populaire. Elles répondent au besoin croissant de vivre de manière plus simple, plus durable et plus économique. Et si vous avez toujours rêvé d'avoir votre propre tiny house, sachez qu'Amazon propose une maison préfabriquée qui pourrait bien vous intéresser.

Sur la célèbre boutique en ligne, vous pouvez désormais trouver la maison préfabriquée Chardonnay de la marque Upyard. Cette maison en bois clair, vendue à 6 999 euros, est bien plus qu'une simple cabane. Avec ses 22,2 mètres carrés, elle offre un espace de vie supplémentaire qui peut être utilisé de multiples façons. Elle peut ainsi servir de bureau ou de studio pour accueillir des amis. Son design invite à la créativité et à la tranquillité et ses grandes fenêtres à double vitrage laissent entrer la lumière naturelle, créant un environnement chaleureux et propice à la concentration ou à la détente.

Fabriquée en bois massif certifié FSC, la Chardonnay assure une bonne résistance aux intempéries tout en respectant l'environnement. Les murs de 44 millimètres d'épaisseur offrent une excellente isolation contre le vent et l'humidité, ce qui est essentiel pour garantir le confort en toutes saisons. L'une des grandes forces de cette maison est sa facilité d'installation et de personnalisation. Livrée non assemblée et non peinte, elle peut être montée sur une surface plane et dure, comme une terrasse ou une dalle en béton. Vous avez la liberté de la personnaliser selon vos goûts, que ce soit en la peignant dans des couleurs vives ou en optant pour une finition plus naturelle pour qu'elle se fonde dans le paysage environnant.

© Upyard

Avec une chambre, une cuisine et une salle de bains, la maison préfabriquée Chardonnay est conçue pour offrir tout le confort nécessaire. C'est une solution idéale pour ceux qui cherchent à ajouter une pièce supplémentaire à leur maison sans se lancer dans de gros travaux. Pour moins de 7 000 euros, vous obtenez un espace polyvalent et entièrement personnalisable.

Si vous disposez d'un peu de terrain dans votre jardin, cette tiny house peut transformer votre façon de vivre. Imaginez pouvoir travailler, créer ou simplement vous détendre dans un espace rien qu'à vous, à quelques pas de votre maison principale. C'est aussi une excellente option pour recevoir des invités ou pour disposer d'un espace calme pour vos hobbies.

En plus d'être une solution pratique et économique, cette maison préfabriquée est aussi une manière de vivre de manière plus écologique. En réduisant votre espace de vie, vous réduisez aussi votre empreinte carbone. C'est une démarche en accord avec les valeurs de simplicité et de respect de l'environnement que prône le mouvement des tiny houses.

La Chardonnay d'Upyard n'est pas la seule de sa catégorie. D'autres constructeurs proposent des petites maisons à assembler de qualité à des tarifs abordables. Par exemple la Zolyndo, un modèle de 35 m2 vendu 20 000 euros chez Amazon. Et on en trouve beaucoup d'autres encore sur des boutiques en ligne comme Brico Privé ou ManoMano.