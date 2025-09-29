Si vous recevez ce message de WhatsApp, c'est que quelqu'un veut pirater votre compte

Méfiez-vous si vous recevez un code de vérification à six chiffres de la part de WhatsApp sans l'avoir demandé : c'est généralement le signe qu'un pirate veut s'emparer de votre compte pour voler vos informations personnelles.

Si vous utilisez régulièrement WhatsApp, comme près de 2 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde, vous avez l'habitude de recevoir des notifications de la messagerie instantanée. Des notifications nombreuses, et parfois envahissantes, pour vous signaler généralement un nouveau message dans une conversation individuelle ou une discussion de groupe. À tel point que vous n'y faites peut-être plus attention. Pourtant, un message particulier doit vous alerter immédiatement si vous le recevez.

Le message en question, qui peut arriver par SMS ou même par mail, ressemble à ceci : "Votre code de vérification WhatsApp est 527 194". Et il ne provient pas d'un inconnu, mais bien de WhatsApp. Il ne s'agit pas d'une arnaque ou d'une tentative de phishing qui vous invite à cliquer sur un lien douteux : c'est un message officiel. Plus exactement, c'est une mesure de sécurité. Ce code à six chiffres est exigée par la messagerie quand vous utilisez pour la première fois votre compte WhatsApp sur un nouvel appareil.

En effet, depuis quelques temps déjà, il est possible d'utiliser le même compte sur plusieurs appareils : le smartphone principal avec le numéro de téléphone associé au compte, bien sûr, mais aussi une tablette ou un ordinateur. Et c'est d'autant plus pratique que vous retrouvez à chaque fois tous vos contacts et toutes vos conversations, qui sont automatiquement synchronisées sur toutes les appareils avec toutes informations et pièces jointes associées (photos, vidéos, etc.).

© DR

Et c'est précisément pour autoriser le nouvel appareil à accéder à votre compte WhatsApp que vous devez saisir ce fameux code de vérification envoyé sur votre smartphone principal. Tout va bien donc, si c'est vous qui cherchez à utiliser un autre appareil. Mais si vous recevez ce message sans rien avoir demandé, il y a un problème. Et peut-être même un grave danger. Car cela signifie que que quelqu'un tente d'accéder à votre compte en utilisant votre numéro de téléphone.

Bien sûr, comme WhatsApp le mentionne, il peut s'agir d'une simple erreur de saisie – une personne qui se trompe en saisissant un numéro – ou d'une mauvaise blague d'un ami qui veut vous effrayer. Mais, le plus souvent, c'est le signe d'un tentative de piratage. Et les dangers sont réels. Car si un pirate accède à votre compte, il peut lire tous vos messages pour récupérer des informations confidentielles ou intimes, se faire passer pour vous auprès de vos contacts, envoyer des liens frauduleux ou des demandes d'argent, exploiter des services liés à votre numéro, et même, dans le pire des scénarios, usurper votre identité numérique.

Fort heureusement, WhatsApp a mis plusieurs autres sécurités en place pour protéger votre compte, en plus du chiffrement de bout en bout des messages. Vous pouvez notamment activer la vérification en deux étapes en ajoutant un code PIN choisi par vous, demandé lors de nouvelles connexions.

Mais, surtout, si vous recevez ce fameux code de vérification sans l'avoir demandé, vous devez immédiatement vérifier les appareils connectés à votre compte. Le procédure est simple. Ouvrez l'application WhatsApp sur votre smartphone, allez dans le menu (les trois points), puis dans la section Appareils connectés pour afficher la liste de tous les appareils reliés à votre compte. Si un appareil vous est inconnu, sélectionnez-le et déconnectez-le immédiatement !

Enfin, de manière générale, ce communiquez jamais ce code de vérification, même si l'on vous assure que c'est pour une vérification ou un problème technique. WhatsApp insiste sur ce point : tant que vous gardez ce code secret, votre compte vous appartient. Si un intrus s'en empare, il piratera votre compte et tout ce qui va avec.