mVPN : Free Mobile offre un VPN gratuit et illimité à ses abonnés 4G/5G

Free bouscule une nouvelle fois le marché en intégrant gratuitement un service VPN dans ses forfaits mobiles. Une première mondiale qui séduit par ses avantages et sa simplicité d'utilisation. Et qui fera le bonheur des abonnés !

Fidèle à ses habitudes, Free a choisi un mardi pour faire une nouvelle annonce fracassante qui risque bien de secouer profondément le marché. Dans un secteur où chaque acteur tente de se démarquer par des gigaoctets supplémentaires ou des promotions temporaires, l'opérateur-agitateur a choisi une voie inattendue : offrir à ses abonnés un VPN intégré à son réseau mobile. Depuis ce 16 septembre 2025, les titulaires d'un forfait Free 4G/5G – le forfait illimité "historique" – ou Série Free peuvent activer ce service inédit, baptisé mVPN, sans frais supplémentaires et sans installation compliquée. Une petite révolution dans le monde des télécoms, aucun autre acteur mondial n'ayant encore osé une telle intégration.

mVPN : un VPN très original

L'idée de Free est simple : démocratiser un outil longtemps réservé à une minorité. Près d'un Français sur deux a déjà eu recours à un VPN, souvent pour sécuriser sa connexion en déplacement ou accéder à des contenus bloqués. Mais dans la majorité des cas, il fallait passer par une application spécialisée, souscrire un abonnement et accepter de payer plusieurs euros par mois, avec parfois un engagement d'un ou deux ans. En supprimant cette barrière financière et technique, l'opérateur fondé par Xavier Niel espère rendre le VPN aussi accessible que l'illimité ou la 5G, qu'il avait déjà contribué à banaliser.

Sur le plan technique, mVPN se distingue des solutions habituelles. Plutôt que de passer par une application externe, il est intégré directement au cœur du réseau mobile de Free. Concrètement, cela signifie que le chiffrement de la connexion est assuré par l'infrastructure même de l'opérateur. Le trafic des abonnés est ensuite acheminé via des serveurs situés actuellement en Italie ou aux Pays-Bas, ce qui leur attribue automatiquement une adresse IP étrangère. Free promet d'ajouter prochainement la possibilité de choisir le pays de sortie, une fonction qui intéressera sans doute les utilisateurs souhaitant contourner certaines restrictions géographiques.

© Free

Les avantages mis en avant sont nombreux. D'abord, la confidentialité : l'ensemble de la navigation passe par un tunnel chiffré, ce qui réduit considérablement les risques d'interception. Ensuite, la sécurité : Free a ajouté un système de filtrage automatique qui bloque l'accès aux sites identifiés comme malveillants. Un abonné qui cliquerait sur un lien frauduleux reçu par SMS ou par mail verrait ainsi la tentative d'accès stoppée net. Enfin, la générosité : le service est illimité, sans quota, et fonctionne aussi bien sur le smartphone que sur un ordinateur connecté en partage de connexion. Autant de points qui placent Free en position de challenger vis-à-vis des acteurs spécialisés, dont les offres sont généralement limitées en données ou verrouillées derrière un abonnement payant.

mVPN : des limites acceptables

Autre atout majeur : la simplicité d'utilisation. L'activation a ainsi été pensée pour être immédiate. Pas de logiciel à télécharger ni de configuration compliquée : il suffit de se connecter à son espace abonné Free Mobile ou d'ouvrir l'application officielle, puis de se rendre dans la rubrique "Mes options". Une simple validation déclenche la session, et le téléphone bascule aussitôt sur une adresse IP étrangère. Au bout de douze heures, la connexion redevient locale sans aucune manipulation. Cette simplicité tranche avec les étapes fastidieuses des services concurrents, où il faut souvent jongler entre identifiants, applications et mises à jour.

Certes, mVPN n'est pas une panacée. D'abord parce que le service est limité à la France métropolitaine : impossible de l'utiliser à l'étranger lors d'un voyage. Ensuite, son activation ne dure que douze heures. Au-delà, il faut relancer une session depuis l'espace abonné ou l'application Free. Si cette contrainte peut paraître anodine, elle risque d'agacer ceux qui espéraient un service actif en permanence. Autre bémol : l'envoi de MMS est désactivé lorsque le VPN est actif, ce qui pourra surprendre certains utilisateurs. Enfin, contrairement aux offres payantes plus abouties, Free ne propose pas encore un large choix de localisations ni de paramètres avancés, des manques qui limiteront son intérêt pour les internautes les plus exigeants.

Par ailleurs, notons que les abonnés au "petit" forfait Free à 2 euros ne peuvent profiter de mVPN, pour le moment du moins. Enfin, ri n'est prévu pour les abonnés Internet en fixe, via ADSL ou fibre, qui seraient sans doute très intéressés par un VPN intégré équivalent, sans surcoût et illimité. Peut-être un service futur que l'opérateur dévoilera prochainement, en guise de nouveau cadeau…

mVPN : un service innovant et efficace

Du côté des usages, les premiers retours montrent que mVPN permet déjà d'accéder à certains sites habituellement bloqués en France, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour les amateurs de contenus étrangers ‑ ou de vidéos "pour adultes"… Mais pour le moment, le service ne garantit pas l'accès à l'ensemble des plateformes de streaming, souvent très vigilantes face aux VPN. Les observateurs soulignent également que la promesse d'anonymat reste relative : si la connexion est chiffrée, l'opérateur lui-même conserve une visibilité sur le trafic, ce qui n'est pas le cas avec certains VPN indépendants basés hors d'Europe.

L'initiative s'inscrit néanmoins dans la stratégie historique de Free : casser les codes en offrant gratuitement ce que les autres font payer. Après avoir imposé les appels illimités et tiré les prix de la 5G vers le bas, l'opérateur tente désormais d'installer le VPN comme un outil de base de l'abonnement mobile. Une manière de répondre à la demande croissante de protection numérique dans un contexte de multiplication des cyberattaques et d'inquiétudes sur la vie privée. Les concurrents, pour l'instant silencieux, pourraient être contraints de réagir pour ne pas laisser Free seul sur ce terrain.

En offrant un VPN sans surcoût, Free pose une question qui dépasse le simple cadre commercial : la confidentialité doit-elle rester un service premium réservé à ceux qui peuvent payer, ou devenir un droit numérique fondamental ? La réponse, pour l'instant, prend la forme d'un service inédit, qui pourrait bien forcer tout un secteur à revoir ses priorités.