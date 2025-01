Ce constructeur rappelle d'urgence 23 000 voitures - un ouvrier aurait oublié de visser les sièges

En raison d'une erreur humaine, des sièges auraient été mal fixés en usine sur un modèle de véhicule, mettant les passagers en danger. Son constructeur à du rappeler plus de 20 000 exemplaires pour corriger cette bourde.

L'affaire n'est pas banale. Et elle est même inquiétante à plus d'un titre. Tout commence en septembre 2024, quand un propriétaire de SUV s'aperçoit que le siège de la troisième rangée de son véhicule flambant neuf bouge de façon inhabituelle. Intrigué, il se rend dans une concession de la marque pour faire examiner le problème par des spécialistes.

Une affaire en apparence anodine. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son cas va déclencher une réaction en chaîne chez le constructeur automobile. Car lors des vérifications, les techniciens découvrent en fait un problème bien plus grave que prévu : des boulons de fixation sont manquants sur le siège en question. Cette découverte marque alors le début d'une enquête qui débouchera sur un rappel massif de près de 23 000 voitures aux États-Unis.

Et le modèle concerné n'est pas n'importe lequel : il s'agit en effet du SUV électrique Kia EV9, tout nouveau fleuron du constructeur très populaire. L'absence ou le mauvais serrage des boulons de fixation des sièges, notamment sur les rangées arrière, pose un risque majeur de sécurité pour les passagers. En cas d'accident, ces sièges pourraient ne pas offrir une protection suffisante, augmentant considérablement le risque de blessures.

© Kia

Suite au premier signalement, Kia a effectué des vérifications sur d'autres exemplaires du même modèle et a identifié alors trois autres cas similaires. Face à la gravité du risque encouru par ses clients, le constructeur coréen a alors décidé de prendre les devants et de lancer une campagne de rappel volontaire pour inspecter tous les véhicules potentiellement concernés. Et ce n'est pas une mince affaire, car il s'agit de contrôler et de réparer pas moins de 22 883 EV9 construits entre septembre 2023 et octobre 2024 !

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? D'après les investigations menées par le constructeur, l'erreur à l'origine de tout aurait été commise par… un ouvrier. Ce technicien, travaillant dans l'usine Kia Autoland Gwangmyeong en Corée du Sud, aurait en effet omis de monter correctement certaines vis essentielles à la fixation des sièges, et ce pendant plus d'un an. Une simple étourderie donc, mais qui aurait conduit à un rappel massif et plutôt embarrassant pour Kia.

À ce jour, aucun accident ni aucune blessure en lien avec ce problème de serrage de boulons n'a été recensé, et l'explication fournie par le constructeur coréen pourrait donc prêter à sourire. Néanmoins, cette histoire est plus préoccupante qu'il n'y paraît et l'excuse un peu facile. Comment un constructeur de la taille de Kia, qui produit des biens dans une industrie aussi réglementée que l'automobile et qui est réputé pour la fiabilité de ses voitures, a-t-il pu laisser sortir de ses usines des véhicules dans cet état ?

Sans aller jusqu'à parler de négligence aggravée, cette situation met au moins en lumière une défaillance du système de contrôle qualité, qui va bien au-delà de l'erreur d'une seule personne. Une telle "bourde" dans la chaîne de surveillance de la production à, en tout cas, de quoi inquiéter les propriétaires des modèles rappelés. En réponse, Kia appelle donc les utilisateurs de son SUV électrique à surveiller les signes avant-coureurs d'un problème de serrage.

Un siège qui bouge de façon anormal, des bruits inhabituels ou même la présence de boulons au sol sont autant de petites choses qui doivent éveiller la vigilance des conducteurs. Et en cas de doute, l'entreprise conseille vivement de contacter le plus rapidement possible son concessionnaire, afin de procéder à une inspection du véhicule en bonne et due forme.