Voici les véritables vitesses à ne pas dépasser pour éviter d'être flashé par un radar

Tous les radars routiers ont une marge de tolérance pour leurs mesures de vitesses. Et vous ne serez pas flashé si vous dépassez très légèrement les limitations indiquées sur les panneaux.

Pour beaucoup d'automobilistes, les radars sont une source d'inquiétude. Le simple fait de passer devant l'un d'eux peut suffire à déclencher une montée d'adrénaline, et pourtant, tous ne savent pas que ces appareils n'ont pas une précision absolue. Une marge de tolérance existe bel et bien, vous permettant, dans certaines limites, de ne pas être systématiquement sanctionné en cas de léger dépassent de vitesse limite.

La réglementation française a en effet intégré cette marge pour tenir compte des imperfections techniques des radars et des compteurs des véhicules. Il serait donc injuste de verbaliser un conducteur qui roule à peine au-dessus de la limite à cause de légères fluctuations de vitesse. Mais alors, quelle est cette fameuse marge et quelles sont les vitesses à ne pas dépasser ?

Sur les routes limitées à 80 km/h, la tolérance est fixée à 5 km/h. Cela signifie que l'on peut théoriquement rouler jusqu'à 85 km/h sans risque de sanction immédiate, mais dès 86 km/h, la machine se déclenche et la vitesse retenue sera de 81 km/h. Ce mécanisme est similaire pour les routes à 90 km/h, où le radar flashe à partir de 96 km/h, mais la vitesse retenue sera de 91 km/h. Cela peut sembler peu, mais cette petite marge peut parfois faire la différence entre une amende et un simple soupir de soulagement.

© sdecoret-123RF

Sur les voies rapides et autoroutes, le principe est un peu différent avec une marge exprimée en pourcentage. Sur une route limitée à 110 km/h, la tolérance est de 5%, ce qui vous permet de rouler jusqu'à 116 km/h sans encombre. Même chose sur une autoroute à 130 km/h : vous serez toléré jusqu'à 137 km/h, mais au-delà, préparez-vous à recevoir une amende salée.

Les radars mobiles, souvent redoutés car plus difficiles à repérer, ont une plus grande tolérance. Si vous êtes sur une autoroute, la vitesse limite est de 130 km/h, mais les radars mobiles peuvent laisser passer jusqu'à 144 km/h avant de vous flasher. Attention cependant à ne pas abuser de cette marge. Même si la technologie vous permet de jouer avec ces limites, l'objectif reste d'assurer la sécurité de tous.

Attention : ce n'est pas parce que les radars ont un certaine tolérance dans leur mesure des vitesses qu'il faut rouler plus vite que la limite ! Rappelons que la vitesse reste la première cause d'accidents en France (31 %), et qu'elle est à l'origine de 27 % de morts sur les routes, sans parler de très nombreux blessés, dont certains gardent des séquelles à vie. Les limitations ne sont pas imposées par hasard, mais pour des questions de sécurité; Le fait d'avoir une petite marge permet juste d'être plus sereine quand on flirte avec la limite, notamment à l'approche d'un radar, en évitant de freiner brusquement au risque de causer un accident. Cela vous permet juste de :mieux vous concentrer sur la route plutôt que d'avoir les yeux rivés sur le compteur.