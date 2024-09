Bloquez les prélèvements abusifs sur votre compte bancaire avant qu'il ne soit trop tard

Des entreprises peu scrupuleuses peuvent facilement se servir sur votre compte bancaire avec des prélèvements automatiques. Il existe des solutions pour bloquer ces opérations frauduleuses et obtenir un remboursement.

Le prélèvement automatique est un moyen de paiement très pratique pour régler des dépenses récurrentes, comme les abonnements aux services en ligne, la fourniture d'électricité ou un crédit automobile. Mais comme tous les moyens de paiement, il n'est pas infaillible et peut faire l'objet de fraudes, comme la fameuse affaire de la SFAM l'a encore prouvé récemment. Selon le dernier rapport de l'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement, la fraude au prélèvement ne représente que 0,0010 % du total des opérations réalisées en 2023. Mais le préjudice se monte tout de même 22 millions d'euros, en augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.

Et si le prélèvement ne pèse que pour 1,9 % du total des fraudes en 2023, loin derrière la carte bancaire et le chèque, sa part pourrait grimper dans les prochaines années. Car il est très facile pour une entreprise malintentionnée de mettre en place un prélèvement abusif. Pour prélever de l'argent sur un compte, un créancier doit normalement présenter un mandat de prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area) signé par le débiteur à la banque de ce dernier. Or, au moment de sa présentation, l'établissement bancaire ne vérifie pas toujours la signature du mandat, qu'elle soit manuscrite ou électronique.

Ainsi, une entreprise disposant du Relevé d'Identité Bancaire (RIB) d'une personne peut très facilement générer de faux mandats de prélèvement SEPA, et les envoyer à une banque pour ponctionner indûment un compte bancaire. Et tant que la loi n'imposera pas une authentification forte ou une signature électronique dite "avancée" avant la mise en place de tout prélèvement automatique, cette méthode continuera de fonctionner.

Heureusement, il est possible de se protéger contre les prélèvements abusifs en se montrant vigilant, et même d'obtenir un remboursement des montants débités. D'abord, vous pouvez consulter la liste des mandats de prélèvement actifs sur l'espace en ligne ou l'application de votre banque. En la consultant régulièrement, par exemple une fois par semaine, vous pourrez identifier les prélèvements suspects, passés ou à venir.

Si vous repérez un prélèvement inconnu ou abusif, vous pourrez certainement le suspendre temporairement depuis l'espace en ligne de votre banque. Pour le révoquer définitivement, il faudra adresser un courrier, de préférence en recommandé, au créancier à l'origine du prélèvement et à votre banque, en y indiquant la Référence Unique de Mandat. Vous trouverez ce code, composé de lettres et de chiffres, dans la liste des mandats évoquée plus haut.

Ensuite, même si votre compte a été débité, vous pouvez demander un remboursement à votre banque. S'il s'agit d'un prélèvement que vous avez autorisé auparavant, vous pouvez le contester jusqu'à 8 semaines après le débit, et votre banque devra vous rembourser dans les 10 jours ouvrables suivant votre demande. Dans le cas d'un prélèvement frauduleux, pour lequel vous n'avez pas signé de contrat ou de mandat, vous pouvez le contester jusqu'à 13 mois après le débit, et votre banque est tenu de vous rembourser un jour ouvrable après la réception de votre contestation. Dans les deux cas, il est préférable d'adresser votre réclamation par courrier recommandé à votre teneur de compte.

Gardez bien une chose à l'esprit : la révocation du mandat de prélèvement n'annule pas l'origine de la créance, qui restera donc due si elle est légitime. Une société malintentionnée pourrait donc prétendre que vous avez bien signé un mandat de prélèvement à son profit, par exemple par téléphone. Préparez donc bien votre défense, et exigez par écrit que l'entreprise en question vous fournisse la preuve de votre consentement au prélèvement, en n'oubliant pas de signaler la société à l'autorité de protection des consommateurs compétente.