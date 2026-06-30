Voici ce qu'il faut faire – et ne pas faire ! – avec votre smartphone quand il fait très chaud

Par forte chaleur, notamment en pleine calicule, votre smartphone souffre autant que vous. La batterie vieillit plus vite, le processeur ralentit, l'écran bugue. Quelques gestes simples peuvent éviter des dégâts parfois irréversibles.

Les appareils électroniques en général n'aiment pas la chaleur. Téléphones, ordinateurs portables, consoles de jeux : tous sont conçus pour fonctionner entre 0 et 35 °C. Tous les fabricants (Samsung, Apple, Xiaomi, Google…) le précisent clairement – encore faut-il lire les modes d'emploi… En pleine canicule, quand le thermomètre dépasse les 38 °C à l'ombre, la marge de sécurité est déjà dépassée avant même d'avoir sorti le téléphone de la poche. Ce n'est pas qu'une question de confort : passé les 45 °C, les dommages sur la batterie lithium-ion peuvent être irréversibles – la cellule ne récupère pas.

Le premier réflexe à avoir, c'est de ne jamais laisser son téléphone au soleil. Sur une table de terrasse, une serviette de plage ou le tableau de bord d'une voiture, un smartphone exposé peut dépasser les 50 °C en quelques minutes. Selon une étude de l'ADAC, par temps chaud, l'habitacle d'une voiture peut atteindre 50 °C en une demi-heure et frôler les 60 °C après 90 minutes – autant dire que laisser son téléphone dans une voiture garée est la pire décision possible. À la plage, le réflexe est simple : placer le téléphone à l'ombre ou le couvrir d'un tissu clair. Et même à l'intérieur, attention aux fenêtres ensoleillées. La chaleur corporelle contribue aussi au problème : par temps très chaud, mieux vaut éviter de garder le téléphone dans la poche de pantalon.

La chaleur ne vient pas seulement de l'extérieur. Le téléphone en produit lui-même lorsqu'il travaille. Les jeux 3D, le streaming vidéo, la navigation GPS, les applications de réseaux sociaux qui tournent en boucle : toutes ces activités font grimper la température interne. Coupler le mode économie d'énergie avec le mode avion permet de couper toutes les connexions sans fil – réseau mobile, Wi-Fi, Bluetooth – et de réduire sensiblement la chaleur générée. Le GPS en particulier est à désactiver dès qu'il n'est plus utile : il sollicite en permanence le processeur, même en arrière-plan, et consomme inutilement de la batterie. Baisser la luminosité de l'écran à 30 ou 50 % est également efficace – c'est l'un des composants les plus gourmands en énergie.

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Recharger par forte chaleur est l'autre erreur classique. Un smartphone produit naturellement de la chaleur en charge. Avec la charge rapide, la montée en température est encore plus marquée. La charge par induction est la pire option dans ce contexte : elle génère davantage de chaleur qu'un câble classique. Mieux vaut laisser le téléphone refroidir à température ambiante avant de le brancher, et décaler la recharge tôt le matin ou tard le soir.

Si le téléphone est déjà trop chaud – ralentissements, alerte thermique à l'écran, extinction spontanée… –, il faut l'éteindre, retirer sa coque et le laisser refroidir lentement à l'ombre. Retirer la coque est important : en silicone ou en plastique, elle fait office d'isolant et empêche le châssis de dissiper la chaleur. Placer le téléphone devant un ventilateur accélère le refroidissement sans risque. En revanche, le réfrigérateur et le congélateur sont à proscrire absolument : le choc thermique brutal provoque de la condensation à l'intérieur de l'appareil, et l'humidité fait bien plus de dégâts que la chaleur. On attend, à l'ombre – c'est tout.