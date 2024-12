Cadeaux high-tech 2024 : les meilleurs smartphones Android à petits prix

Vous cherchez un smartphone à offrir - ou à vous offrir - à Noël ? Voici une sélection de modèles Android à prix sages pour faire plaisir à votre famille ou à vos amis sans rogner sur la qualité.

Compagnon désormais indispensable dans notre quotidien, le smartphone est devenu l'un des cadeaux les plus prisés, toutes génération confondues. Et s'il est apprécié en toute occasion (anniversaire, fête des mères, fête des pères, diplôme, etc.), c'est sans doute durant les fêtes de fin d'année et notamment à Noël qu'il est le plus offert. Pour autant, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un modèle premium comme un iPhone 16 ou un Galaxy S24, Apple, Samsung et consorts pratiquant des tarifs particulièrement élevés dans leur haut de gamme – plus de 100 euros, ce qui représente une somme importante.

Aussi, pour permettre à tout un chacun de faire plaisir sans se ruiner, nous avons sélectionné plusieurs modèles bien moins chers. Des smartphones moins luxueux, certes, mais modernes et parfaitement fonctionnels, qui ne manquent pas de qualités pour autant, y compris en photographie. De quoi vous donner quelques idées si vous n'avez pas encore effectué tous vos achats pour les fêtes !

Smartphones à moins de 100 euros

Xiaomi Redmi A3

Xiaomi est l'un des spécialistes des smartphones d'entrée de gamme. Et pour les budgets ultra serrés, le Chinois propose son Redmi A3. Ce modèle 4G s'appuie sur un écran Oled (même à ce prix) de 6,71 pouces, 3 Go de RAM ety 64 Go d'espace de stockage (que l'on peut faire grimper à 1 To à l'aide d'une carte microSD. Pour le tarif, difficile de trouver mieux.

Motorola e14

Pas cher ne rime pas obligatoirement avec moche. Et Motorola l'a bien compris en déclinant le design des modèles de sa gamme phare Edge sur sa série e, la plus abordable de son catalogue. On profite ainsi d'un look tendance très réussi qui sert un écran (LCD) de 6,56 pouces. Sous le capot, le petit processeur UNISOC T606 et ses 8 cœurs est épaulé par 2 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Qu'on se rassure, l'appareil tourne avec Android 14 Go, une version allégée du système de Google.

Smartphones à moins de 200 euros

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Grand écran Amoled de 6,67 pouces, capteur photo confortable de 108 Mpx, batterie solide de 5000 mAh et charge rapide de 33 W (le chargeur est même fourni dans la boîte, ce qui est rare de nos jours !), ce smartphone Xiaomi présente une fiche technique très convaincante pour un prix des plus abordables. Un mobile idéal pour les budgets serrés sans pour autant sacrifier confort et endurance.

Motorola g54

Le g54 séduit par son look moderne et réussi qui parvient à se distinguer du lot. Mobile de milieu de gamme de Motorola, disponible en trois coloris, il se dote d'un écran LCD de 6,5 pouces réussi et d'un processeur performant pour le prix et d'un espace de stockage suffisant de 256 Go. On apprécie aussi la batterie de 5000 mAh capable de tenir plus d'une journée sans broncher.

Samsung Galaxy A15 5G

La qualité de fabrication de ce Galaxy A15 (5G) reste l'argument majeur de ce modèle. Samsung signe ici un smartphone aux finitions soignées qui n'aurait pas beaucoup de difficultés à passer pour un modèle bien plus cher. On profite également d'un bel écran Amoled agréable au quotidien. Seul son processeur aurait mérité plus d'attention.

Smartphones à moins de 300 euros

Poco X6 Pro 5G

Pour qui cherche la puissance sans pour autant dépenser une fortune, le Poco X6 Pro (Poco est une marque de Xiaomi) représente une option intéressante. Il embarque une puce MediaTek assez performante pour faire tourner la plupart des jeux dans de bonnes conditions, un bel écran Amoled, un solide volet photo et une batterie qui se charge en un clin d'œil (ou presque).

Samsung Galaxy A35

Le Galaxy A35 fait partie des best-seller du géant Sud-Coréen. Et on comprend pourquoi puisqu'il ne souffre de presque aucun défaut pour un prix très attractif. On apprécie son design et sa qualité de fabrication dignes des modèles haut de gamme, son bel écran Amoled et ses performances très acceptables. Un modèle séduisant.

Honor Magic6 Lite

Pour moins de 300 euros, Honor sort le grand jeu avec le Magic6 Lite. Au programme un grand écran Oled de 6,78 pouces, 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage, une quantité assez exceptionnelle à ce tarif. Ajoutez à cela une batterie généreuse pour une autonomie conséquente et vous obtenez un smartphone endurant et confortable.

Smartphones à moins de 400 euros

Samsung Galaxy A55

C'est le best-seller du géant sud-coréen. Le Galaxy demeure une référence parmi les modèles qui présentent le meilleur rapport qualité-prix. Il a pour lui un design élégant, un processeur suffisamment véloce pour toutes les activités du quotidien et un volet photo équilibré/ Surtout, son prix demeure accessible. Un smartphone taillé pour durer avec un suivi des mises à jour exemplaire.

Honor 200

Envie de vous initier à la photo de portrait à la façon du studio parisien Harcourt ? C'est exactement ce que propose le Honor 200. La marque chinoise a travailler en étroite collaboration avec le studio pour réaliser on seilement les filtres mais aussi les optiques de son appareil. Il en résulte des images très soignées. Ce mobile a aussi pour lui un design élégant et signe de très bonnes performances.

Motorola Edge 50 Fusion

C'est le modèle le plus intéressant de la famille Edge 50 de Motorola. Il bénéficie d'un design à la fois original et élégant qui ne laisse pas indifférent. Il dispose d'un bel écran Oled incurvé (ce qui se fait rare), d'un volet photo très satisfaisant, d'une batterie solide et d'une recharge très rapide.

Oppo Reno 12 FS 5G

Le Chinois Oppo a reposé ses valises en France après un an d'absence et son catalogue commence à s'étoffer. Hormis le tout nouveau modèle premium Find X8 Pro sorti fin novembre, la marque propose également son Reno 12 FS, un modèle de milieu de gamme réussi et qui permet aussi de s'initier aux outils d'intelligence artificielle.

Smartphones à moins de 500 euros

Google Pixel 8a

C'est le mobile récent le plus abordable de la famille Pixel. Le 8a saura satisfaire les photographes exigeants avec le savoir-faire de Google dans la maîtrise des algorithmes de traitement d'image. Un petit bijou très bien réalisé qui, de surcroit, bénéficie de sept ans de suivi de mises à jour logicielles et de correctifs de sécurité.

OnePlus Nord 4

Avec son boîtier tout métal, ce Nord 4 a fière allure. On apprécie également son bel écran Oled, ses modules photo compétents, sa batterie généreuse pour une autonomie très solide et sa recharge ultra rapide 100W. Un smartphone endurant et baroudeur qui sait rester élégant.

Vous l'aurez compris : même si les iPhone 16 et autres Galaxy S24 font rêver, il n'est nul besoin de dépenser des fortunes pour offrir (ou s'offrir) un bon smartphone à Noël.