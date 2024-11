Samsung continuera de réparer gratuitement les écrans des smartphones touchés par ce bug

Cela fait plusieurs mois que des smartphones Samsung Galaxy affichent soudainement une grande ligne verte sur leur écran. Le constructeur a décidé d'étendre son programme de réparation gratuite, mais pas pour tout le monde…

Depuis plusieurs mois maintenant, certains propriétaires de smartphones Samsung ont le malheur de voir apparaître une ligne verte sur leur écran. Les plaintes et les rapports concernant ce problème couvrent l'ensemble de la gamme Galaxy de Samsung, qu'il s'agisse d'appareils abordables de la série A ou des téléphones pliables haut de gamme tels que les Galaxy Z Flip.

Face à ce problème, Samsung avait lancé en avril 2024 un programme de réparation gratuit, mais à durée limitée, pour les séries Samsung Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S21 et Galaxy S22. Mais devant l'ampleur du problème, le constructeur coréen a décidé de prolonger l'opération jusqu'au 31 décembre 2024, sur d'autres modèles cette fois. Il y a toutefois quelques limitations, puisqu'elle n'est valable que pour les utilisateurs résidant en Inde uniquement. En espérant que le programme soit étendu prochainement à l'Europe...

Bug de la ligne verte : une réparation gratuite mais sous conditions

Le constructeur n'a jamais fourni de détails sur les causes précises de ce bug. Certains pensaient que c'était en lien avec une mise à jour logiciel, mais le problème continue de se produire même sans en avoir réalisé une. La théorie la plus répandue serait celle d'une défaillance matérielle au niveau des panneaux d'affichage OLED, notamment un faux contact au niveau du connecteur d'écran. D'autant plus que d'autres constructeurs, comme OnePlus et Xiaomi, rencontrent des problèmes similaires, ce qui les a poussés à mettre en place des programmes similaires.

Les propriétaires de Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE et S22 Ultra vivant en Inde pourront donc bénéficier d'un écran de remplacement gratuit jusqu'au 31 décembre 2024. Notons que les modèles les plus récents ne semblent pas avoir été touchés par le problème. Il y a toutefois quelques conditions à remplir : l'appareil ne doit présenter aucun dommage physique ou dû à un contact avec un liquide, et il faut posséder le justificatif d'achat original. Attention, bien que le remplacement des pièces n'entraîne aucun frais, les frais de main-d'œuvre pour la réparation seront à la charge du client.