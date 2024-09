Samsung Galaxy A16 : un smartphone complet, à petit prix et fait pour durer

Les smartphones premium ne sont plus les seuls à bénéficier de mises à jour sur le long terme. Samsung le prouve avec le Galaxy A16, son nouveau modèle d'entrée de gamme, .

Quelques mois seulement après la sortie du Galaxy A15, l'un des modèles d'entrée de gamme chez Samsung, le Coréen passe déjà à la vitesse supérieure avec le Galaxy A16. Décliné en versions 4G et 5G, le petit mobile de Samsung marche dans les traces de ses aînés avec son design aisément identifiable et sa qualité de conception sans faille.

Mais Samsung affirme un peu plus sa confiance dans la durabilité de ce modèle. Le A16 bénéficie à présent d'un suivi de mises à jour Android et de correctif de sécurité étendu à 6 ans (contre 4 ans et 5 ans pour le précédent modèle). En cela, la politique adoptée pour les Galaxy A16 se rapproche un peu plus de ce qui se pratique pour les gammes S (premium) et Z (pliants) qui affichent un suivi des mises à jour fixé à 7 ans. En outre, ces nouveaux Galaxy revendiquent un indice de réparabilité de 8,4/10. Pour des appareils d'entrée de gamme, c'est plutôt confortable.

Samsung Galaxy A16 : des améliorations techniques

Un suivi de mises à jour étendu signifie aussi une fiche technique plus solide pour supporter les prochaines versions d'Android (jusqu'à la vingtième mouture en l'occurrence puisque l'appareil est livré avec Android 14). Pourtant, la monture semble un peu légère puisque le Galaxy A16 est motorisé par un SoC MediaTek Dimensity 6100+, comme son prédécesseur. Une puce relativement modeste en regard des ténors du marché, mais qui suffit amplement pour faire tourner confortablement touts les applications classiques. Surtout, il profite d'un écran de 6,7 pouces (soit 0,2 pouce de plus que sur le A15) de type Amoled, qui lui confère une bel qualité d'affichage, comme les modèles plus onéreux.

Côté mémoire vive et stockage, on retrouve également la même configuration 4-128 Go ou 4-256 Go. Et si le volet photo ne bouge pas d'un pouce par rapport au A15, tout comme la batterie (5000 mAh) Samsung indique une plus grande autonomie estimée à 2,5 jours contre 2 jours sur le A15.

La bonne nouvelle concerne les prix. Ils ne varient pas par rapport au A15. Le Galaxy A16 4G s'affiche à partir de 219 euros quand la version 5G se négocie à partir de 249 euros. Gageons qu'avec les nombreuses promotions de fin d'année et les réductions des opérateurs, il passera très vite sous la barre des 200 euros. Loin des stars du marché et des projecteurs des technophiles, le Galaxy A16 pourrait bien être le smartphone idéal pour les gens "normaux", avec toutes les fonctions classiques un bel écran, une bonne autonomie, le tout à prix raisonnable. Sans doute une future star du marché, n'en déplaise aux amateurs de produits de luxe.