Cette fonction méconnue de votre smartphone alerte les secours en cas d'urgence

En cas d'accident, votre smartphone peut vous permettre de contacter les secours et de vous localiser pendant l'appel. Une option à ne pas négliger pour gagner un temps précieux.

C'est bien connu, les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nul n'est à l'abri d'une chute dans les escaliers, sur un sentier en montagne ou en forêt, à deux roues ou en voiture en rase campagne, au milieu de nulle part, en pleine nuit. Et lorsque l'on est seul, la douleur et/ou la panique peut rapidement prendre le dessus. Difficile dans ces conditions de garder son calme afin d'appeler les secours en leur donnant les informations essentielles pour obtenir de l'aide.

Pour parer ces situations extrêmes, tous les smartphones Android (depuis la version 4.4 du système qui date de 2013) et les iPhone (depuis depuis iOS 11 qui est sorti en 2017) permettent, non seulement de passer des appels d'urgence, mais également de transmettre automatiquement les données de localisation de l'appareil. Sur Android, le SLU (pour Service de Localisation d'Urgence), créé par Google, permet ainsi aux services de secours de localiser le smartphone – et donc la personne qui les contacte – avec une grande précision en s'appuyant sur le signal GPS émis, les réseaux mobiles et Wi-Fi alentours et d'autres capteurs intégrés dans l'appareil. Dans certains pays, d'autres informations comme la langue utilisée par le système de l'appareil sont également indiquées pour faciliter les échanges. Des données capitales qui, une fois transmises, donnent la possibilité aux secours d'agir plus rapidement.

Normalement, le service de localisation d'urgence est activé par défaut sur tous les smartphones Android. Néanmoins, une fausse manipulation ou une mauvaise compréhension du principe a pu vous conduire à le désactiver. Pour en avoir le cœur net, il vous suffit d'accéder aux paramètres du système et d'appuyer sur le menu Sécurité et Urgence (il porte le même nom, quels que soient la marque et la surcouche logicielle du mobile Android que vous utilisez). Appuyez alors sur Service de localisation d'urgence pour vous assurer que l'interrupteur est bien en position active.

Dorénavant, lorsque vous aurez besoin de contacter les secours de toute urgence, il suffira de presser 5 fois consécutives le bouton de mise sous tension du mobile, même s'il est verrouillé. Vous pourrez alors valider l'appel d'urgence automatique (vers le 112 en Europe).

Sur un iPhone, la fonction de localisation pendant les appels d'urgence est également présente par défaut et ne peut pas être désactivée. Pour passer un appel d'urgence avec un iPhone 8 ou ultérieur, pressez simultanément le bouton de mise sous tension à droite et l'un des boutons de volume pendant quelques secondes. Il ne reste plus alors qu'à valider l'appel à l'écran en faisant glisser le bouton SOS vers la droite. Avec les iPhone 7 et antérieurs fonctionnant avec iOS 11, pressez 5 fois consécutives le bouton de mise sous tension et faites glisser le bouton SOS qui s'affiche à l'écran vers la droite.